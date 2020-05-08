2020-05-07T14:56:59+03:00
Коронавирус Covid-19

число заболевших коронавирусом в Орловской области на 8 мая составило 865 человек

Мы собрали последние новости о зараженных коронавирусом в Орле и области на 8 мая 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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число заболевших коронавирусом в Орловской области на 8 мая составило 865 человек. Мы собрали последние новости о зараженных коронавирусом в Орле и области на 8 мая 2020 года.

По данным оперативного штаба, в самом городе Орле заболевших уже более 300 человек. На втором месте по количеству подтвержденных случаев COVID-19 - Мценск и Мценский район. Зараженные есть во всех муниципальных образованиях области.

Пи этом, за весь период мониторинга, количество выздоровевших орловцев приблизилось к двум сотням и составило 193 человека.

Информация обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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