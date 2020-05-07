2020-05-07T13:04:32+03:00
Происшествия

В Орловской области покупатель напал на кассира за замечание об отсутствии маски

На буйного мужчину составили два протокола, оба административные
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В Орловской области покупатель магазина ударил кассира за замечание об отсутствии маски. Буйному орловцу, распустившему руки, грозит административная ответственность.

Масочный режим в Орловской области ввели с 29 апреля. Тогда всех жителей региона обязали носить средства индивидуальной защиты в общественных местах: будь то транспорт, больница, аптека или же магазин. Правда, не всем орловцам это пришлось по нраву и некоторые решили пренебречь мерой, игнорируя указ губернатора.

В частности, 48-летний житель города Болхова пришел отовариваться в сетевой супермакет без маски. Кассир, как предусматривает инструкция, сделал замечание: без средства защиты органов дыхания в торговом зале находиться нельзя. Видно, у посетителя сдали нервы - тот напал на продавца с кулаками, удар пришелся в лицо. Пришлось вызывать на подмогу полицейских.

Сотрудники местного отдела полиции составили на дебошира протокол, тот попал под две статьи, обе - административные. Это "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" и "Побои".

- В настоящее время дело передано в суд на рассмотрение. Сотрудниками полиции проводится проверка, - сообщили "КП-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Это не единственный нарушитель масочного режима. Зафиксированы случаи были и в самом Орле. Покупателям, не носящим СИЗ, даже стали отказывать в обслуживании на кассах. Несмотря на это, далеко не все орловцы неукоснительно соблюдают правила безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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