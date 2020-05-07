В Орловском филиале РСХБ стартовала ипотечная программа под 6,3%

Ставка по продукту «Ипотечный кредит на покупку жилой недвижимости», запущенного в рамках госпрограммы, составит 6,3%.

Программа предусматривает приобретение жилья на первичном рынке. Оформить льготный кредит на покупку новостройки можно на срок до 30 лет, с первоначальным взносом свыше 20% от стоимости будущей квартиры. Пониженная ставка сохраняется на весь срок кредита.

Максимальная сумма кредита для жителей Орловской области — 3 млн рублей. Подать заявку и оформить кредит можно до 1 ноября 2020 года.

«Ипотечный портфель Орловского филиала РСХБ на текущий момент составляет 2 млрд рублей. С начала года свыше двухсот орловских семей улучшили свои жилищные условия с помощью ипотечных программ Россельхозбанка. Уверен, что новая программа поможет нашим клиентам приобрести комфортное жилье на более выгодных условиях», - отметил директор Орловского филиала РСХБ Михаил Шихман.

Напомним, что в Россельхозбанке действует еще две программы ипотечного кредитования с господдержкой: это ипотека для семей с детьми, ставка по которой составляет 4,7% годовых, а также ипотечный кредит для покупки жилья в сельской местности, ставка по которой составляет от 2,7% до 3% в зависимости от наличия договора личного страхования заемщика.

Узнать подробные условия ипотечного кредитования можно в офисах Орловского филиала РСХБ, на официальном сайте и по телефону горячей линии 8 800 100-0-100.

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