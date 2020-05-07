Коронавирус в Орловской области, последние новости на 7 мая: 19 тысяч человек сдали анализ на наличие вируса

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 7 мая 2020 года.

Тестирование на наличие заболевания прошли уже 19 тысяч человек. Больше всего орловцев сдали анализы в областном Центре гигиены и эпидемиологии (больше 17 тысяч человек). Кому-то пришлось сделать тест по эпидемиологическим показателям, кто-то подхватил ОРВИ, у других был диагноз внебольничная пневмония. По информации главы регионального Роспортребнадзора Александра Румянцева, в регионе пять лабораторий государственных организаций проводят тесты на COVID-19, а также одна частная.

В регионе зафиксировано 5 очагов группового заражения вирусом. Среди заболевших - медработники и обслуживающий персонал. Очаги заболеваемости выявлены в Болховской ЦРБ (заразились 4 медработника и 1 пациент), в Мценской ЦРБ (7 медицинских работников и 2 уборщицы), в Плещеевской ЦРБ (7 медицинских работников и 3 обеспечивающих сотрудника). Также среди инфицированных оказался один воспитатель и три ребенка в Болховском детском доме-интернате для детей с физическими недостатками. На подстанции скорой медицинской помощи Заводского района города Орла заразились 7 медицинских работников, 4 водителя и 1 уборщица.

С 29 апреля всех жителей Орловской области обязали носить маски в общественных местах: будь то транспорт, больницы или же магазины. За отсутствие средств защиты предусмотрены штрафы, правда, помимо кары рублем, орловцам пришлось столкнуться с еще одной проблемой. Жители разных районов региона, проигнорировавшие запрет на отсутствие масок, не смогли купить продукты в привычных магазинах.

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