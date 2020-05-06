Коронавирус в Орловской области, последние новости на 6 мая: студентка-медик заразилась COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 6 мая 2020 года.

В областном центре COVID-19 подхватила студентка медицинского института. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков накануне в ходе традиционного прямого эфира в социальных сетях. Девушка трудилась в областной больнице им. Семашко. У нее подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция".

Как сообщил губернатор, на карантин закрыто студенческое общежитие, где живет заразившаяся, а заодно и еще полсотни соседей.

Напомним, по последним данным в Орловской области более 750 зараженных коронавирусом (за весь период развития ситуации). Инцифицированные есть во всех районах области, в "лидерах" сам город Орел и район, а также Мценск и район.

Власти готовятся к обострению ситуации после майских праздников, увеличивая коечный фонд.

Мы следим за ситуацией, информация обновляется.