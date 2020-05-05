Число заболевших коронавирусом в Орловской области на 5 мая - 681 человек

В Орловской области число заболевших коронавирусом - 681 человек. Мы собрали последние новости о коронавирусом в Орле и области на 5 мая 2020 года.

Накануне оперативный штаб озвучил информацию о 19 выявленных случаях заболевнания орловцев коронавирусной инфекцией. Динамика позитивная, ведь еще за день до этого диагноз COVID-19 подтвердился сразу у 68 орловцев. Таким образом, по последним данным регион стоит близко к границе в 700 инфицированных.

Выздоровеших почти полторы сотни человек. Скончавшихся семеро.

Мы следим за ситуацией, информация обновляется.