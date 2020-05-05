2020-05-04T22:23:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Орловской области на 5 мая - 681 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 5 мая 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В Орловской области число заболевших коронавирусом - 681 человек. Мы собрали последние новости о коронавирусом в Орле и области на 5 мая 2020 года.

Накануне оперативный штаб озвучил информацию о 19 выявленных случаях заболевнания орловцев коронавирусной инфекцией. Динамика позитивная, ведь еще за день до этого диагноз COVID-19 подтвердился сразу у 68 орловцев. Таким образом, по последним данным регион стоит близко к границе в 700 инфицированных.

Выздоровеших почти полторы сотни человек. Скончавшихся семеро.

Мы следим за ситуацией, информация обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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