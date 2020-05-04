Коронавирус в Орловской области, последние новости на 4 мая: случаев заражения нет лишь в одном районе региона

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 4 мая 2020 года.

По последним данным оперштаба, всего в регионе за весь период наблюдения выявлено 662 случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 7 человек с подтвержденным диагнозом "коронавирус". Выздоровели 118 человек. На лечении в стационарах находится больше сотни пациентов, но это число постоянно меняется. Еще более 200 человек на медицинском карантине, более чем у 180 из них есть подозрение на COVID-19. На двухнедельной самоизоляции предписано находиться 2 тысячам 236 орловцам, 2788 человек уже с самоизоляции сняты, опять же, за весь период наблюдения.

При этом случаев заражения на данный момент нет только в одном районе региона: Краснозоренском. На въездах в область продолжают свою работу санитарные посты.

В самом Орле на карантин закрыли подстанцию скорой помощи в Заводском районе города. Здесь часть медиков подхватила вирус.

- По моей информации инфицирование произошло при контакте дома. Это ответственность руководства, - прокомментировал ситуацию накануне в ходе прямого эфира глава регионе Андрей Клычков.

По словам губернатора, главная задача сейчас - обеспечить максимальную готовность медицинских учреждений к возможному осложнению ситуации. К тому же, после майских праздников ожидается всплеск заболеваемости.

Мы следим за ситуацией. Информация обновляется.