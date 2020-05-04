2020-05-03T19:56:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 4 мая: случаев заражения нет лишь в одном районе региона

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 4 мая 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото:Ольга СУПОНЕВАФото:Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 4 мая 2020 года.

По последним данным оперштаба, всего в регионе за весь период наблюдения выявлено 662 случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 7 человек с подтвержденным диагнозом "коронавирус". Выздоровели 118 человек. На лечении в стационарах находится больше сотни пациентов, но это число постоянно меняется. Еще более 200 человек на медицинском карантине, более чем у 180 из них есть подозрение на COVID-19. На двухнедельной самоизоляции предписано находиться 2 тысячам 236 орловцам, 2788 человек уже с самоизоляции сняты, опять же, за весь период наблюдения.

При этом случаев заражения на данный момент нет только в одном районе региона: Краснозоренском. На въездах в область продолжают свою работу санитарные посты.

В самом Орле на карантин закрыли подстанцию скорой помощи в Заводском районе города. Здесь часть медиков подхватила вирус.

- По моей информации инфицирование произошло при контакте дома. Это ответственность руководства, - прокомментировал ситуацию накануне в ходе прямого эфира глава регионе Андрей Клычков.

По словам губернатора, главная задача сейчас - обеспечить максимальную готовность медицинских учреждений к возможному осложнению ситуации. К тому же, после майских праздников ожидается всплеск заболеваемости.

Мы следим за ситуацией. Информация обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Орловской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Разработчик первого российского быстрого теста на антитела: Даже выздоровевшим от коронавируса надо быть осторожнее
Генеральный директор компании ХЕМА, разработчика и производителя тестов, кандидат медицинских наук Юрий Лебедин в интервью kp.ru - о том, как работают новые тесты и кому имеет смысл проходить их
Новости 24