Число заболевших коронавирусом в Орле и области на 4 мая составило 662 человека

В Орловской области число заболевших коронавирусом составило 662 человека. Мы собрали последние новости о коронавирусом в Орле и области на 4 мая 2020 года.

Накануне оперштаб подтвердил сразу 68 выявленных случаев инфицирования. Большинство их людей заразились по контакту внутри своих семей. Но есть и заболевшие на работе. Выздоровеших уже более сотни, а именно 114 человек. В стационарах медицинских учреждений находится чуть более ста пациентов, но число это постоянно меняется. Скончавшихся, по последним данным, семеро.

Как рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прямого эфира накануне вечером, еще 2 тысячам 236 предписано находиться на самоизоляции, а 2788 человек уже сняты с самоизоляции (за весь период распространения болезни).

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