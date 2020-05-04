2020-05-03T19:44:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Орле и области на 4 мая составило 662 человека

Мы собрали последние новости и количестве зараженных коронавирусом в Орловской области на 4 мая 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В Орловской области число заболевших коронавирусом составило 662 человека. Мы собрали последние новости о коронавирусом в Орле и области на 4 мая 2020 года.

Накануне оперштаб подтвердил сразу 68 выявленных случаев инфицирования. Большинство их людей заразились по контакту внутри своих семей. Но есть и заболевшие на работе. Выздоровеших уже более сотни, а именно 114 человек. В стационарах медицинских учреждений находится чуть более ста пациентов, но число это постоянно меняется. Скончавшихся, по последним данным, семеро.

Как рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прямого эфира накануне вечером, еще 2 тысячам 236 предписано находиться на самоизоляции, а 2788 человек уже сняты с самоизоляции (за весь период распространения болезни).

Информация обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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