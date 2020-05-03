Количество заболевших коронавирусом в Орловской области на 3 мая составило 594 человека

В Орловской области количество подхвативших коронавирусную инфекцию составило 594 человека за весь период наблюдения. Мы собрали последние новости о заболевших коронавирусом в Орле и области на 3 мая 2020 года.

По последним данным, регион приблизился к отметке в 600 заразившихся. Новые инфицированные, это либо заразившиеся через контакт, либо те, кто "привез" вирус на Орловщину из других регионов, преимущественно из столицы. При этом число инфицированных в самом городе Орле превысило 200 человек.

В соседних с Орловской областях динамика также отнюдь не радужная. По данным оперативного штаба, в Калужской, Брянской и Тульской областях уже более 1000 зараженных COVID-19 ( в каждой), к 900 случаям приближается Курская область, в Липецкой почти 500 случаев.

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