2020-05-02T18:53:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заболевших коронавирусом в Орловской области на 3 мая составило 594 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Орле и области на 3 мая 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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В самом областном центе количество заболевших превысило 200 человекВ самом областном центе количество заболевших превысило 200 человекФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области количество подхвативших коронавирусную инфекцию составило 594 человека за весь период наблюдения. Мы собрали последние новости о заболевших коронавирусом в Орле и области на 3 мая 2020 года.

По последним данным, регион приблизился к отметке в 600 заразившихся. Новые инфицированные, это либо заразившиеся через контакт, либо те, кто "привез" вирус на Орловщину из других регионов, преимущественно из столицы. При этом число инфицированных в самом городе Орле превысило 200 человек.

В соседних с Орловской областях динамика также отнюдь не радужная. По данным оперативного штаба, в Калужской, Брянской и Тульской областях уже более 1000 зараженных COVID-19 ( в каждой), к 900 случаям приближается Курская область, в Липецкой почти 500 случаев.

Информация обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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