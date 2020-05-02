Коронавирус в Орловской области, последние новости на 2 мая: 88 человек выздоровели
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 2 мая 2020 года.
Всего, по последним данным оперштаба, зараженных в регионе за весь период наблюдения - 562 человека. Выздоровевших 88, о чем сообщил накануне в ходе традиционного прямого эфира Андрей Клычков. Эти люди вернулись к своей обычно жизни.
Есть и печальные известия. Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция": это мужчина 1949 года рождения. Таким образом в общей сложности число летальных случаев на Орловщине достигло шести.
В стационарах находится 97 пациентов с коронавирусом. Трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, двое мужчин и пожилая женщина. В регион поступило еще 10 аппаратов ИВЛ, они поступили в больницу им. Семашко.
260 человек находится на медицинском карантине в больницах. Из них более чем у полутора сотен пациентов подозрение на COVID-19. На самоизоляции дома более 2 тысяч 100 человек. Снято за весь период с самоизоляции более 2,5 тысяч человек.
Как отметил губернатор, власти прикладывают усилия для расширения коечного фонда. Даже если ситуация не усугубится, власти считают, что мест для зараженных должно быть достаточно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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