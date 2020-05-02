Коронавирус в Орловской области, последние новости на 2 мая: 88 человек выздоровели

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 2 мая 2020 года.

Всего, по последним данным оперштаба, зараженных в регионе за весь период наблюдения - 562 человека. Выздоровевших 88, о чем сообщил накануне в ходе традиционного прямого эфира Андрей Клычков. Эти люди вернулись к своей обычно жизни.

Есть и печальные известия. Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция": это мужчина 1949 года рождения. Таким образом в общей сложности число летальных случаев на Орловщине достигло шести.

В стационарах находится 97 пациентов с коронавирусом. Трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, двое мужчин и пожилая женщина. В регион поступило еще 10 аппаратов ИВЛ, они поступили в больницу им. Семашко.

260 человек находится на медицинском карантине в больницах. Из них более чем у полутора сотен пациентов подозрение на COVID-19. На самоизоляции дома более 2 тысяч 100 человек. Снято за весь период с самоизоляции более 2,5 тысяч человек.

Как отметил губернатор, власти прикладывают усилия для расширения коечного фонда. Даже если ситуация не усугубится, власти считают, что мест для зараженных должно быть достаточно.