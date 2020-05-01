В Воронежской области приняли закон, снижающий налоговую нагрузку на представителей малого и среднего бизнеса в период пандемии

В рамках 56 заседания регионального парламента, которое состоялось 30 апреля, был принят закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Воронежской области».

Корректировки коснулись законов «О налоге на имущество организаций» и «Об установлении ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков».

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– В Воронежской области заявлена 21 мера федеральной поддержки организаций и предпринимателей, имеющих наибольшие риски в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. В дополнение к ним был оперативно разработан региональный пакет мер, направленный на поддержку малого и среднего бизнеса. Сегодня часть этих инициатив была оформлена законодательно, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Он напомнил, что санаторно-курортные организации включены в Перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. В настоящее время от уплаты налога на имущество организаций освобождены 5 подобных организаций региона, входящих в Перечень санаторно-курортных учреждений Минздрава РФ. Новым положением закона «О налоге на имущество организаций» действие льготы будет распространено на санаторно-курортные учреждения Воронежской области, не включенные в соответствующий федеральный список. По оценке, объем льгот составит около 10 млн рублей, а количество получателей – 11.

Еще одним из новых положений документа юрлицам, зарегистрированным на территории Воронежской области, которые являются собственниками административно-деловых центров, торговых центров, помещений, расположенных в этих объектах недвижимости, предоставлено право на уменьшение подлежащей уплате в областной бюджет суммы налога на имущество организаций на сумму арендной платы, уменьшенной в соответствии с заключенными после 1 марта 2020 года дополнительными соглашениями к договорам аренды с арендаторами таких объектов недвижимости. Данная налоговая льгота коснется около 70 организаций региона и составит почти 300 млн рублей.

Также новыми статьями дополнен закон «Об установлении ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков», которыми устанавливаются пониженные ставки налога для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), осуществляющих деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

–Речь идет об организациях и индивидуальных предпринимателях, которые работают в сферах культуры, туризма, физической культуры и спорта, общественного питания, гостиничной деятельности, бытовых услуг, дополнительного образования, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

В случае, если объектом налогообложения являются доходы организации или индивидуального предпринимателя, размер ставки налога снижен с 6 до 1%. Если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, размер налоговой ставки снижен с 15 до 5%. Данная мера поддержки коснется около 6,6 тысяч предпринимателей и составит более 220 млн рублей.

Действие всех этих мер предлагается распространить на взаимоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, и установить срок действия закона до 31 декабря 2020 года включительно.

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– Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, подпадающих под действие всех вышеперечисленных льготных ставок – более 7 тысяч. Данные меры направлены на сохранение рабочих мест и поддержку малого и среднего бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции. Хотелось бы отметить, что на начальном этапе на меры господдержки регионального уровня из областного бюджета будет направлено около 1,5 млрд рублей. Кроме того, в регионе сформирован дополнительный финансовый резерв на меры поддержки, которые еще пока не определены региональными властями, но потребность в которых может возникнуть в среднесрочной перспективе. Региональный парламент, в случае необходимости, готов оперативно внести соответствующие изменения в законодательство, – сказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.