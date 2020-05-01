Коронавирус в Орловской области, последние новости на 1 мая: число заразившихся орловцев превысило полтысячи

Число заразившихся коронавирусной инфекцией орловцев превысило полтысячи. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 1 мая 2020 года.

Свой антирекорд регион побил накануне. Оперативный штаб сообщил о новых подтвержденных случаях и общее число заболевших (за весь период наблюдения) составило 525 человек.

В Орловской области почти три десятка медицинских работников заразились COVID-19. Инфицированные медики есть в нескольких больницах региона.

На помощь врачам могут придти студенты-медики, но только в крайнем случае. Департамент здравоохранения рассматривает такую возможность.

12 стационарных учреждений для пожилых людей и инвалидов работают в закрытом режиме. Обслуживающий персонал находится на карантине вместе со своими подопечными.

С 6 по 8 апреля, родители, которые работают в период самоизоляции, смогут оставить своих малышей под присмотром воспитателей. В детских садах будут работать дежурные группы.

Школьники же будут отдыхать почти две первые недели мая. Глава региона рассказал, что дистанционное обучение будет отменено включительно до 11 мая. Власти посчитали, что школьники спокойно проведут время с родителями, а учителя подготовятся к дальнейшему рабочему процессу.

В целом же власти региона призывают орловцев остаться дома, не ходить на шашлыки компаниями, не принимать гостей и вообще сократить контакты на майские праздники. Вспышка коронавируса ожидается после длинных выходных.