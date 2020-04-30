2020-04-30T15:58:20+03:00
Коронавирус Covid-19

В нескольких больницах Орловской области врачи заразились коронавирусом

29 медицинских работников инфицированы COVID-19
Ольга СУПОНЕВА
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В нескольких больницах региона есть зараженные коронавирусом врачиВ нескольких больницах региона есть зараженные коронавирусом врачиФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области почти три десятка медицинских работников заразились COVID-19. Инфицированные медики есть в нескольких больницах региона.

О ситуации рассказал глава облздрава Иван Залогин в ходе сегодняшнего онлайн-брифинга с представителями СМИ. «КП-Орел» задала вопрос: сколько врачей уже подхватили коронавирус и какие меры принимаются для их же безопасности, а также безопасности пациентов.

Как оказалось, уже подхватили коронавирусную инфекцию медики Болховской ЦРБ, Мценской районной ЦБ, Плещеевской районной больницы, больницы Семашко. По словам Залогина, не все врачи инфицировались на работе. Есть те, кто заразился в быту, некоторые через контакт в семье, пообщавшись с подхватившими ранее COVID-19 родственниками (те прибыли из Москвы).

- Некоторые подразделения не работают с больными коронавирусом. Но были приняты все необходимые меры, удалось купировать данную ситуацию и не допустить массового распространения (инфекции – ред.) как мы иногда наблюдаем в других регионах, - отметил глава Департамента здравоохранения Орловской области.

Что касается безопасности медиков и пациентов, чиновник рассказал следующее. Принимаются меры информирования, приняты приказы на уровне главных врачей, чтобы медперсонал уведомлял в случае, если был контакт с прибывшими из-за рубежа или неблагоприятных по коронавирусу регионов. Далее – тестирование, самоизоляция и так далее.

- По пациентам. Так как люди продолжают болеть, и не только какими-то респираторными заболеваниями, но случаются и инсульты, и острая хирургическая патология, мы предусмотрели нормативными документами, чтобы данных пациентов осматривали как возможных инфицированных, -объяснил Иван Залогин.

Сейчас так как приостановлены плановые медицинские осмотры и процедуры, в больницах стало больше мест. Предусмотрено размещение пациентов по 2-3 человека, кормление производится в палате. Это нужно для того, чтобы минимизировать контактную группу в случае инфицирования.

В некоторых медицинских учреждениях проводятся меры по подготовке «фильтрационных» зон, где обследуют всех поступающих, в том числе персонала. Далее пациентов уже распределяют в свои отделения. Это применяется, например, в областной больнице.

«Комсомолка» следит за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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