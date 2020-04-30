2020-04-30T15:14:48+03:00
Общество

В Воронежской области с начала нового учебного года запланировано 100%-е обеспечение младшеклассников бесплатным горячим питанием

Только из региональной казны на реализацию этой социально значимой инициативы будет направлено около 118 млн рублей, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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30 апреля в ходе 56 заседания Воронежская областная Дума приняла изменения в статью 8 Закона Воронежской области «О регулировании отдельных отношений в сфере образования на территории Воронежской области».

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– Документ разработан в целях реализации положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 15 января 2020 года, которые позволят обеспечить бесплатным питанием детей, обучающихся в начальной школе, начиная с 1 сентября 2020 года, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Согласно предварительным расчетам, потребности Воронежской области на организацию одноразового горячего питания младшеклассников в 2020 году составят около 522 млн рублей.

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– Субсидии из федеральной казны на эти цели запланированы в сумме более 404 млн рублей. Почти 118 миллионов рублей будет направлено за счет средств областного бюджета на обеспечение необходимого уровня софинансирования, – отметила председатель Комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова.

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– Таким образом, начиная с нового учебного года порядка 102 тысяч учеников начальной школы в регионе будут обеспечены полноценным бесплатным горячим обедом. При этом федеральное финансирование позволит не только продолжить действующие программы питания, но и направить высвободившиеся муниципальные средства на питание иных категорий обучающихся и модернизацию пищеблоков.

Отметим, что с 1 сентября в регионе планируется сразу 100%-е обеспечение учащихся с первого по четвертый класс бесплатным горячим питанием 1 раз в смену, с сохранением возможности для всех желающих обучающихся 1-11 классов двухразового питания.

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– Безусловно, в текущем году это один из важных социальных законов, принимаемых Воронежской областной Думой. После начала реализации нового положения закона депутатский корпус регионального парламента обязательно возьмет на контроль его исполнение: будь то областной центр или небольшой населенный пункт, своевременное обеспечение и качество горячего питания не должно вызывать претензий со стороны родителей и учеников, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Воронежской области с начала нового учебного года запланировано 100%-е обеспечение младшеклассников бесплатным горячим питанием
Только из региональной казны на реализацию этой социально значимой инициативы будет направлено около 118 млн рублей, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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