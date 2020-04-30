2020-04-29T18:32:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Орле и области на 30 апреля составило 498 человек

Мы собрали последние новости о зараженных коронавирусом в Орловской области на 30 апреля 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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Орловская область по количеству зараженных коронавирусной инфекцией за весь период мониторинга приблизилась к отметке в полтысячи человек. Мы собрали последние новости о зараженных коронавирусом в Орловской области на 30 апреля 2020 года.

По последним данным оперативного штаба, всего COVID-19 подхватили 498 жителей региона. Выздоровело и вернулось к обычной жизни уже более полусотни человек. Скончались трое пациентов, у всех у них были сопутствующие заболевания, однако и наличие коронавируса нельзя отрицать. Трое человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Большой процент зараженных инфицируется в семьях. С каждым днем остается меньше "чистых" районов. Зараженные есть практически во всех муниципальных образованиях Орловщины.

Информация обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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