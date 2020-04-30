Коронавирус в Орловской области, последние новости на 30 апреля: для пострадавшего бизнеса снизят налог на имущество

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 30 апреля 2020 года. Так, для пострадавшего от пандемии малого и среднего бизнеса региона снизят налог на имущество.

Такое решение принято накануне парламентариями. Депутаты обсовета внесли изменения в региональный закон «О налоге на имущество организаций». В новой редакции закон предусматривает снижение налоговой ставки для предпринимателей и арендодателей в 2020 году.

Еще одна мера поддержки рассчитана на семьи с детьми. Семьям, в которых есть малыши в возрасте до трех лет, выплачивают по 5 тысяч рублей на ребенка. Выплаты уже перечислили более чем 7 тысячам адресатов.

Не обходится пандемия на Орловщине без скандалов. Так Следственный комитет начал проверку после того, как в Мценском районе школьникам выдали сухие пайки (положенные вместо школьных завтраков), а в них оказалась сгущенка с плесенью.

Еще один инцидент произошел в городе Ливны. Здесь предприниматели собрались у ворот закрытого рынка: люди попросили местную администрацию дать разрешение на работу.

Между тем, по данным комиссии по обеспечению устойчивого экономического развития Орловской области, на 29 апреля 2020 года в регионе официальный статус безработного имеют 5546 человек. Причем 2538 из них встали на учет по безработице за последние 20 дней.