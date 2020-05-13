2020-05-13T13:41:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 13 мая

Рассказываем, где в регионе выявлены новые зараженные на 13 мая 2020 года, а также об общей численности инфицированных по районам
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В Орловской области 13 мая 2020 года подтвердилось еще 59 случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших составило 1207 человек. Рассказываем, у жителей каких районов области оказались положительные тесты на коронавирус и сколько заболевших всего в разных населенных пунктах региона.

Новые заболевшие выявлены, по информации регионального оперштаба, в следующих муниципальных образованиях: Орел - 26 человек, Мценск и Мценский район - 11 человек, Орловский район - 2 заболевших, Краснозоренский - 4, Новосильский - 3, Должанский, Свердловский и Шаблыкинский - по 2, и по одному зараженному в Дмитровском, Урицком, Знаменском, Малоархангельском, Покровском, Глазуновском, Колпнянском районах.

В общем картина, за весь период наблюдения, складывается следующим образом. Больше всего зараженных коронавирусом в Орле: 472 человека. Далее Мценск и Мценский район - 187 инфицированных, Орловский район - 120, Болховский район - 64, Урицкий - 40, Свердловский - 36, Новосильский - 29, Покровский и Новодеревеньковский - по 27, Хотынецкий - 23, Верховский - 22. В других районах менее двух десятков подтвержденных случаев инфицирования, что видно на представленной оперштабом инфографике.

Выздоровело в Орловской области почти три сотни человек: по последним данным цифра составляет 294 победивших инфекцию.

У соседей Орловщины, не считая Липецкой области, больше тысячи, а где-то и более двух тысяч зараженных ( в каждом из регионов).

Так, в Тульской выявлено 2060 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, в Калужской - 2018, в Брянской - 1826, в Курской - 1621, а Липецкая на границе с 1000 зараженных: здесь 990 случаев заболевания.

Мы следим за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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