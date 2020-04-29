Коронавирус в Орловской области, последние новости на 29 апреля: с сегодняшнего дня вводятся штафы для тех, кто не носит маски
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 29 апреля 2020 года
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 29 апреля 2020 года.
С сегодняшнего дня все орловцы в общественных местах обязаны носить защитные средства - маски, респираторы. Нарушителей ждут штрафы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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