Коронавирус в Орловской области, последние новости на 29 апреля: с сегодняшнего дня вводятся штафы для тех, кто не носит маски

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 29 апреля 2020 года.

С сегодняшнего дня все орловцы в общественных местах обязаны носить защитные средства - маски, респираторы. Нарушителей ждут штрафы. В то же время власти приняли решение обеспечить жителей региона бесплатными масками. Где их можно будет получить, кому они положены - будет решено сегодня на заседании оперативного штаба.

Волонтеры движений "Волонтеры Победы" и "Молодой гвардии" за апрель приняли почти три тысячи звонков от пожилых людей. Всего добровольцы выполнили 870 заявок от орловцев, которым сейчас особенно нелегко, ведь они в группе риска. Им волонтеры помогают с доставкой продуктов и лекарств на дом.

Одного из пациентов, который находился под аппаратом искусственной вентиляции легких, отключили от оборудования: ему стало лучше. Однако долгосрочных прогнозов специалисты не делают, ввиду непредсказуемости болезни.

Советский районный суд вынес решение по бизнесменам-нарушителям, решившим продолжить работу в период самоизоляции. На ближайшие 60 дней их деятельность будет приостановлена. Речь идет об индивидуальных предпринимателях, которые торговали искусственными цветами, церковными наборами, венками и покрывалами 11 и 17 апреля возле Троицкого кладбища.

Орловская область дополнительно закупит средства индивидуальной защиты на 50 миллионов рублей. Контракты заключили напрямую с заводами и официальными представителями.