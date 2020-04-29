2020-04-28T17:26:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Орловской области на 29 апреля составило 460 человек

Мы собрали последние новости о зараженных коронавирусом в Орловской области на 29 апреля 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВА
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Число заболевших коронавирусом в Орловской области на 29 апреля составило 460 человек. Мы собрали последние новости о зараженных коронавирусом в Орловской области на 29 апреля 2020 года.

Накануне к общему числу инфицированных добавилось еще 53 человека. Заразившиеся - либо приезжие, либо те, кто заразился от заболевших ранее..

Победили болезнь и вернулись к обычной жизни 42 орловца, скончавшихся пациентов - трое.

Информация обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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