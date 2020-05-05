2020-05-04T22:51:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 5 мая: более 17 тысяч человек сдали тест на инфекцию

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 5 мая 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 5 мая 2020 года.

Более 17 тысяч жителей региона прошли тестирование, определяющее наличие коронавирусной инфекции. Анализы сдают, сегодня, в 8 медицинских учреждениях области.

Как рассказали в пресс-службе регионального Правительства, исследования проводятся на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Орловской области, лабораториями больницы им. Боткина, НКМЦ им. Круглой, противотуберкулезного диспансера, областного центра по профилактике и борьбе со СПИД, станции переливания крови, а также лабораторией ФСИН России и частной медицинской лабораторией.

Напомним, по последним данным оперативного штаба число заболевших на Орловщине приблизилось к 7 сотням человек: за весь период мониторинга коронавирус нашли у 681 орловца. Выздоровело же почти полторы сотни человек.

Информация обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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