2020-04-27T11:04:08+03:00
Общество

«Ростелеком» перевел на оптику более 540 орловских организаций

«Ростелеком» переключил более 540 компаний в Орловской области на волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) в рамках проекта «Миграция с меди на оптику», реализуемого в регионе с 2016 года
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Цифровой провайдер меняет медные линии связи и оборудование на современные волоконно-оптические «последние мили» и абонентские линии. Программа модернизации сети связи затрагивает бизнес, расположенный во всех населенных пунктах Орловщины. Благодаря переходу на оптику, доступ к высокоскоростному интернету и цифровым услугам получили бюджетные организации, органы государственной власти, а также компании крупного и малого бизнеса.

Павел Зеленин, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Главное преимущество перевода с меди на оптику для корпоративных абонентов — это возможность увеличить скорость интернета до 1 Гбит/с. и получить гарантированную защиту каналов связи. Благодаря этому бизнес-клиенты могут использовать современные облачные решения и экономить на создании и поддержании собственной инфраструктуры связи. Кроме того, оптические технологии позволяют передавать большие объемы информации, что актуально для любой компании. Модернизируя и расширяя сети связи, “Ростелеком” создает условия для возможности применения цифровых решений на Орловщине».

Обновление инфраструктуры позволяет действующим и новым клиентам «Ростелекома» не только получить качественное интернет-соединение, но и открывает широкий доступ к облачным сервисам, помогающим наладить работу отдельного офиса или целой организации. Например, «Виртуальная АТС» позволит организовать качественную телефонную связи сотрудников, работающих в офисе или дистанционно из дома. Сервис дает возможность проведения аудиоконференций, настраивания «умной» переадресации вызовов, ведения записи разговоров и многое другое. Услуга «Видеонаблюдение» не просто запишет на сервер изображение с камер, а проанализирует данные и предоставит пользователю необходимую аналитику. Кроме того, есть возможность подключить систему распознавания лиц, возраста и пола граждан, а также номеров автомобилей и техники.

Узнать о технической возможности подключения услуг для бизнеса и оставить заявку можно на официальном сайте компании или по бесплатному номеру горячей линии «Ростелекома» 8-800-200-30-00. Работы проводятся в сжатые сроки и в удобное для клиентов время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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