Число заболевших коронавирусом в Орловской области на 11 мая перешагнуло рубеж в тысячу человек

В Орловской области число заболевших коронавирусом, по последним данным, превысило психологический порог в тысячу человек. Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусной инфекцией в Орле и области на 11 мая 2020 года.

По информации оперативного штаба, за весь период исследований в регионе подтверждено 1023 случая инфицирования COVID-19. Накануне результаты исследований подтвердили еще у 50 орловцев.

На данный момент на стационарном лечении находятся 135 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Среди них один человек (57 лет) на аппарате ИВЛ.

- К сожалению, растет и статистика по смертности. Пока, без проведения патологоанатомических исследований, мы можем говорить о 14 умерших. Эта цифры отличается от федеральной статистики. После проведения вскрытия информация будет уточнена и обновлена, - пояснил губернатор Орловской области Андрей Клычков в вечернем эфире 10 мая.

219 человек на карантине сейчас проходят под подозрением на коронавирус и проходят необходимое медицинское обследование, 2094 – под домашним наблюдением.

Излечилось от коронавируса за весь период 249 человек.

Информация обновляется.