Шинель в решето: история орловца, который помог отстоять советским войскам высоту во время войны

Орловцы продолжают рассказывать истории своих семей в рамках спецпроекта «Комсомольской правды в Орле» - «Военный дневник», приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня воспоминаниями своего дедушки поделилась Елизавета Богословская.

Моему дедушке Федору Федоровичу Уварову было всего 19 лет, когда началась война. Призывали в армию его в селе Муром Шебекинского района Белгородской области. Великую Отечественную он прошел с начала и до самого конца.

Дедушка участвовал в Сталинградской битве, в боях на Курской дуге, в составе 1-го Украинского фронта форсировал Днепр, сражался на Букринском, Лютежском плацдармах, освобождал Киев, Фастов, Бердичев, Житомир.

За время войны Федор Федорович успел побывать и сапером, и стрелком, и наводчиком орудия, и старшим разведчиком. Будучи рядовым исполнял обязанности командира взвода, а в 1944 году прямо с фронта поступил и с отличием окончил Сызранское танковое училище.

Всю свою дальнейшую жизнь он связал со службой в Советской Армии. Иногда он рассказывал своему сыну, моему папе, фронтовые истории из своей молодости. Вот одна из них.

… Наша рота отбила у немцев высоту и заняла оборону. Высота была далеко от оборонительных окопов, поэтому доставлять боеприпасы и продукты, эвакуировать раненых и получать подкрепление можно было только ночью.

Враг постоянно пытался вернуть себе высоту и атаковал. Нам же с этой высоты отлично была видна вся линия обороны немцев. Мы передавали координаты цели нашим артиллеристам, и те успешно отражали все атаки.

Однажды офицеры заметили - немцы собираются в лощинке и вновь планируют атаку. И только мы собирались передать нашим ребятам координаты для корректировки, связь прервалась. Им пришлось стрелять вслепую.

Тогда командир приказал срочно восстановить связь - соединить провод, оборванный разрывом снаряда, под непрерывным огнем противника. Связист схватил катушку с проводом и побежал выполнять задание. Больше он не вернулся.

Тогда командир сказал: «Давай, Уваров. Ты бегаешь у нас быстро. Доставь координаты цели».

«И я, взяв сведения, побежал», - вспоминал дедушка.

Расстояние было порядочное. Когда до наших окопов оставалось около ста метров, попался участок, где немцы все из пулеметов простреливали насквозь – местность абсолютно открытая и голая.

И тут я слышал страшный крик. Это был такой страшный истошный крик тяжелораненного, возможно уже умирающего человека, что внутри у самого все переворачивалось. Не в силах выдержать этот ужас, я закрыл уши руками, но раскисать было нельзя, нужно было выполнить задание и передать данные. И я решил пробежать эти последние метры!

Пока полз, ноги дико затекли и онемели, немного размялся лежа и вскочил. Бежал так, что мне казалось - я лечу, словно ветер. Бежал и ничего не слышал. Не слышал, как пулемет стрелял.

Только когда добежал и прыгнул в наш окоп головой вперед, как в воду, пришел в себя. Передал ребятам координаты и они ударили по врагу артиллерией, отстояли нашу высоту. Только тогда посмотрел на себя, на полы своей шинели, а они все насквозь в дырках как решето. Удивительно, что меня не задело…

Дедушка заканчивал свой рассказ и папа спрашивал: «Страшно было?», а дедушка всегда отвечал: «Да, страшно, но потом постепенно к этому начинаешь относиться как к работе. Надо выполнять работу и не задумываться». Он не считал себя героем, просто выполнил боевое задание.

В Советской Армии Федор Федорович прослужил до 1976 года. Ушел на пенсию в звании подполковника с многочисленными памятными медалями и орденами. Он был награжден медалями «За боевые заслуги», за «Оборону Сталинграда», «За победу над Германией», Орденом Отечественной войны.

Дедушки не стало в 2012 году. Ему было 98 лет.

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