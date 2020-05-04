2020-05-04T12:24:25+03:00
Общество

Шинель в решето: история орловца, который помог отстоять советским войскам высоту во время войны

Рядовой Федор Уваров едва не погиб, передавая координаты противника артиллеристам под непрекращающимся обстрелом
Елизавета Богословская
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Рядовой Федор Уваров едва не погиб, передавая координаты противника артиллеристам под непрекращающимся обстрелом. Фото из семейного архива Елизаветы БогословскойРядовой Федор Уваров едва не погиб, передавая координаты противника артиллеристам под непрекращающимся обстрелом. Фото из семейного архива Елизаветы Богословской
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Орловцы продолжают рассказывать истории своих семей в рамках спецпроекта «Комсомольской правды в Орле» - «Военный дневник», приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня воспоминаниями своего дедушки поделилась Елизавета Богословская.

Моему дедушке Федору Федоровичу Уварову было всего 19 лет, когда началась война. Призывали в армию его в селе Муром Шебекинского района Белгородской области. Великую Отечественную он прошел с начала и до самого конца.

Дедушка участвовал в Сталинградской битве, в боях на Курской дуге, в составе 1-го Украинского фронта форсировал Днепр, сражался на Букринском, Лютежском плацдармах, освобождал Киев, Фастов, Бердичев, Житомир.

За время войны Федор Федорович успел побывать и сапером, и стрелком, и наводчиком орудия, и старшим разведчиком. Будучи рядовым исполнял обязанности командира взвода, а в 1944 году прямо с фронта поступил и с отличием окончил Сызранское танковое училище.

Всю свою дальнейшую жизнь он связал со службой в Советской Армии. Иногда он рассказывал своему сыну, моему папе, фронтовые истории из своей молодости. Вот одна из них.

… Наша рота отбила у немцев высоту и заняла оборону. Высота была далеко от оборонительных окопов, поэтому доставлять боеприпасы и продукты, эвакуировать раненых и получать подкрепление можно было только ночью.

Враг постоянно пытался вернуть себе высоту и атаковал. Нам же с этой высоты отлично была видна вся линия обороны немцев. Мы передавали координаты цели нашим артиллеристам, и те успешно отражали все атаки.

Однажды офицеры заметили - немцы собираются в лощинке и вновь планируют атаку. И только мы собирались передать нашим ребятам координаты для корректировки, связь прервалась. Им пришлось стрелять вслепую.

Тогда командир приказал срочно восстановить связь - соединить провод, оборванный разрывом снаряда, под непрерывным огнем противника. Связист схватил катушку с проводом и побежал выполнять задание. Больше он не вернулся.

Тогда командир сказал: «Давай, Уваров. Ты бегаешь у нас быстро. Доставь координаты цели».

«И я, взяв сведения, побежал», - вспоминал дедушка.

Расстояние было порядочное. Когда до наших окопов оставалось около ста метров, попался участок, где немцы все из пулеметов простреливали насквозь – местность абсолютно открытая и голая.

И тут я слышал страшный крик. Это был такой страшный истошный крик тяжелораненного, возможно уже умирающего человека, что внутри у самого все переворачивалось. Не в силах выдержать этот ужас, я закрыл уши руками, но раскисать было нельзя, нужно было выполнить задание и передать данные. И я решил пробежать эти последние метры!

Пока полз, ноги дико затекли и онемели, немного размялся лежа и вскочил. Бежал так, что мне казалось - я лечу, словно ветер. Бежал и ничего не слышал. Не слышал, как пулемет стрелял.

Только когда добежал и прыгнул в наш окоп головой вперед, как в воду, пришел в себя. Передал ребятам координаты и они ударили по врагу артиллерией, отстояли нашу высоту. Только тогда посмотрел на себя, на полы своей шинели, а они все насквозь в дырках как решето. Удивительно, что меня не задело…

Дедушка заканчивал свой рассказ и папа спрашивал: «Страшно было?», а дедушка всегда отвечал: «Да, страшно, но потом постепенно к этому начинаешь относиться как к работе. Надо выполнять работу и не задумываться». Он не считал себя героем, просто выполнил боевое задание.

В Советской Армии Федор Федорович прослужил до 1976 года. Ушел на пенсию в звании подполковника с многочисленными памятными медалями и орденами. Он был награжден медалями «За боевые заслуги», за «Оборону Сталинграда», «За победу над Германией», Орденом Отечественной войны.

Дедушки не стало в 2012 году. Ему было 98 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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