Коронавирус в Орловской области, последние новости на 28 апреля: орловцам раздадут маски
В Орловской области, за весь период мониторинга, зараженных коронавирусом уже более 400 человек. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 28 апреля 2020 года.
Еще 164 человека находится на медицинском карантине, более чем у сотни из них есть подозрение на COVID-19. Заражены 28 медицинских работников. Трое орловцев подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, у всех диагностирована пневмония. Выздоровевших 42 человека, 2 скончались.
Один из пациентов больницы им. Боткина поделился своей историей. Он рассказал о симптомах болезни, своем самочувствии и о том, что же происходит в стенах полубоксированной палаты инфекционного отделения.
В области ужесточат ограничительные меры по коронавирусу. В частности, жители области обяжут ездить в общественном транспорте, ходить в магазины, больницы исключительно в защитных масках.
Жителям Орловской области медицинские маски раздадут бесплатно. Об этом сообщил губернатор. Власти приняли такое решение несмотря на непростую финансовую ситуацию.
Увеличивается коечный фонд. Уже развернуто больше 400 койко-мест.
Тест на коронавирус сдало больше 10 тысяч человек. Из них более 5 тысяч - по эпидемиологическим показателям.
В рамках проекта «МыВместеОрел» в Орловской области оказывают бесплатную психологическую помощь. Профессиональные практикующие специалисты готовы выслушать, поддержать и проконсультировать орловцев в период самоизоляции.
Первомайское шествие в этом году не состоится из-за коронавируса. Празднование маевки в 2020 году пройдет в онлайн формате.
Парад Победы пройдет также в новом формате. Вместо привычного парада на главной городской площади, действо развернется в небе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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