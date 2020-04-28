Коронавирус в Орловской области, последние новости на 28 апреля: орловцам раздадут маски

В Орловской области, за весь период мониторинга, зараженных коронавирусом уже более 400 человек. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 28 апреля 2020 года.

Еще 164 человека находится на медицинском карантине, более чем у сотни из них есть подозрение на COVID-19. Заражены 28 медицинских работников. Трое орловцев подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, у всех диагностирована пневмония. Выздоровевших 42 человека, 2 скончались.

Один из пациентов больницы им. Боткина поделился своей историей. Он рассказал о симптомах болезни, своем самочувствии и о том, что же происходит в стенах полубоксированной палаты инфекционного отделения.

В области ужесточат ограничительные меры по коронавирусу. В частности, жители области обяжут ездить в общественном транспорте, ходить в магазины, больницы исключительно в защитных масках.

Жителям Орловской области медицинские маски раздадут бесплатно. Об этом сообщил губернатор. Власти приняли такое решение несмотря на непростую финансовую ситуацию.

Увеличивается коечный фонд. Уже развернуто больше 400 койко-мест.

Тест на коронавирус сдало больше 10 тысяч человек. Из них более 5 тысяч - по эпидемиологическим показателям.

В рамках проекта «МыВместеОрел» в Орловской области оказывают бесплатную психологическую помощь. Профессиональные практикующие специалисты готовы выслушать, поддержать и проконсультировать орловцев в период самоизоляции.

Первомайское шествие в этом году не состоится из-за коронавируса. Празднование маевки в 2020 году пройдет в онлайн формате.

Парад Победы пройдет также в новом формате. Вместо привычного парада на главной городской площади, действо развернется в небе.