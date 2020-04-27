"Здесь есть те, кто борется за жизнь": зараженный коронавирусом орловец поделился своей историей

В Орловской области на 27 апреля 2020 года число заразившихся коронавирусной инфекцией уже превысило четыре сотни человек. 407 инфицированных за весь период мониторинга, 164 человека на карантине из которых еще у 105 – подозрение на коронавирус. Двое скончавшихся. Воз ограничительных меры, работающие на износ врачи, коечный фонд, готовый принять почти полтысячи больных людей. Такая картина сегодня складывается в регионе. При этом многие жители до сих пор не верят в существование COVID-19.

Один из зараженных согласился поделиться своей историей. Николай уже 12-й день лежит в полубоксированной палате инфекционного отделения больницы им. Боткина. В прямой эфир в инстаграме его попросил выйти губернатор области Андрей Клычков, орловец не отказал. Николай рассказал о том, как развивалась болезнь, о ее симптомах, лечении и о том, что же происходит в Боткина сегодня.

Предположительно, подхватил инфекцию мужчина в Москве – сюда он ездит на заработки, трудится вахтовым методом. Стандартная смена длится две недели и под конец одной из таких смен Николай почувствовал недомогание. Позвонил супруге: мол, не поеду домой, сразу в больницу. Как оказалось, это было правильное решение.

Николай вышел в прямой эфир, чтобы рассказать свою историю болезни.

Орловца изолировали, взяли анализы, стали наблюдать. Первый тест на коронавирус оказался отрицательным: так бывает из-за несовершенства тест-систем. Через несколько дней снова было проведено исследование. Тест на COVID-19 дал положительный результат.

- Я не афишировал, никому не говорил, что лежу в больнице с коронавирусом. Как-то позвонил племяннику поздравить с днем рождения, попросил не ездить к бабушке и дедушке. А он говорит: «Колян, это ерунда, пропаганда». Я скинул ему пару фотографий как лежу под капельницей.. Сразу изменилось мнение, - поделился пациент. - Люди думают, что ничего нет, потому что мало кого коснулось. Я попал в больницу, когда в стране было 24 тысячи заболевших. Из 150 миллионов я оказался в их числе. Либо такой счастливый, либо заболевших больше.

Николай рассказал, что болезнь развивается очень стремительно. Вот у него бронхит и ОРВИ, а вот, всего через несколько дней, рентген показывает пневмонию. И это под наблюдением медиков, при должном лечении.

- Я хорошо себя чувствовал, не чихал не кашлял. А потом поднялась резко температура, в груди что-то холодное, что-то тяжелое, - рассказал орловец.

В палате лежит несколько человек, зараженных COVID-19. Николай рассказывает о течении болезни, а на фоне – надрывный кашель.

- Кто-то говорит, что коронавируса нет. Есть те, кто чувствует себя хорошо, только температура, - делится мужчина своими наблюдениями.

По словам Николая сам он то чувствует себя нормально, то ему становится хуже.

- Качели… - говорит он. – Врачи говорят в любой момент может стать хуже.

И добавляет:

- Я видел людей, которые сейчас лежат под аппаратами искусственной вентиляции легких. Они сами дышали, а через несколько дней им стало настолько плохо, что они под аппаратами. Здесь есть те, кто борется за жизнь.