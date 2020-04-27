Встреча спустя 16 лет: орловчанка ради сына в годы войны стала немецкой переводчицей и попала в лагерь

Орловцы рассказывают истории своих семей в рамках спецпроекта «Комсомольской правды в Орле» - «Военный дневник», приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня воспоминаниями поделился ученик 9 «Б» класса школы №3 им. Пушкина Даниил Каменский.

Эту историю мне рассказала наша соседка бабушка Нина. Много лет назад она работала на одном из орловских заводов и на ее глазах произошло настоящее чудо – спустя почти два десятилетия после Великой Отечественной войны мать вновь увидела сына.

Ту женщину всегда звали по имени и отчеству - Анной Филипповной. Она была молчалива и немногословна, носила длинное черное платье и темный платок, из-под которого выбивались седые пряди волос. Коллеги по цеху не ее любили, ведь она имела статус «изменника Родины».

Бабушка Нина говорила, что Анна Филипповна имела дворянские корни. До войны она работала учителем немецкого языка, была замужем за офицером и воспитывала двухгодовалого сына.

В Орле у Анны Филипповны жили родители, и летом 1941 года она вместе с мужем и сыном приехала их навестить. Но сразу после нападения Германии на Советский Союз, 22 июня, муж отправился на фронт, а Анна Филипповна с сыном остались в родительском доме.

Когда немцы оккупировали Орел, кто-то из местных жителей рассказал им, где живет учительница немецкого языка. Вскоре они заявились в ее дом. Оккупанты предложили Анне Филипповне работать на них, но она отказалась. Тогда они схватили ее сына и стали угрожать, что убьют. Сердце матери не выдержало и Анна Филипповна согласиться стать переводчицей.

Вскоре орловчанка оказалась в Германии, написала письмо на Родину и добровольно отказалась от своего мужа и сына. Больше она им никогда не писала, понимая – на ее семью может пасть клеймо изменников. Каждый день она молилась, чтобы с ее родными ничего не случилось.

Шли военные годы. Учительница немецкого языка работала переводчицей за жалкие крохи хлеба. При этом Анна Филипповна ловко подделывала документы, приближая победу СССР, но когда война закончилась, ее отправили в лагерь как предателя.

В лагере она родила сына, но мальчик был слабым и через год умер. Измученная войной женщина вновь осталась совсем одна. Когда Анну Филипповну реабилитировали, она вернулась в Орел. Свою семью она не нашла: родители умерли, а о сыне никто не слышал. Тогда она устроилась работать на завод.

И вот, спустя 16 лет после войны, в конце очередной смены, женщина как обычно зашла переодеваться в подсобку. Усталая, она присела на стул и прислонила голову к шкафу. В этот момент открылась дверь. В подсобку вошел высокий молодой офицер с портфелем в руках.

Анна Филипповна вздрогнула и обернулась. В статном мужчине она узнала своего сына. Из глаз покатились слезы, она упала на колени и хотела прокричать: «Прости!», но дыхание перехватило. Молодой человек уверенным шагом подошел к ней, поднял ее с колен, обнял и с нежностью сказал: «Здравствуй, мама!».

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