Коронавирус в Орле, новости на 27 апреля: парикмахерские пока не откроют

В конце минувшей недели область практически приблизилась к отметке в четыре сотни заразившихся коронавирусной инфекцией. Новые инфицированные - либо приезжие из других регионов, либо заразившиеся через контакт. Люди болеют целыми семьями.

В воскресенье в своем вечернем эфире губернатор Орловской области Андрей Клычков, подчеркнул, что на заболеваемость влияет близость региона к столице. Сейчас специалисты увеличили количество проб на коронавирус. Это также влияет на общую статистику.

Ранее на заседании оперативного штаба губернатор сообщил об усилении ограничительных мер. В частности, со среды 29 апреля все жители будут обязаны носить защитные маски в общественном транспорте, продуктовых и непродуктивных магазинах. За нарушение правил будут штрафовать.

Послаблений для салонов красоты и парикмахерских пока не предвидится. С индивидуальными предприниматели вопросы решаются в индивидуальном порядке. Напомним, ранее сообщалось о том, что организации, нарушающие правила безопасности в условиях борьбы с коронавирусом могут закрыть.

- В целом по ограничительным мерам у нас есть три варианта развития событий: послабление, ужесточение и введение жесткого режима. Надеюсь, что последнего не дойдет, - добавил Андрей Клычков.

Сейчас одним из приоритетных вопросов стало увеличение коечного фонда (на данный момент он составляет 370 койкомест) и ИВЛ. По последним заключены уже контракты на поставку 105 аппаратов.

Решение о том, какие меры будут предприняты дальше, губернатор пообещал озвучить 28 апреля, после селекторного совещания с Президентом РФ Владимиром Путиным.

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