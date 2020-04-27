Число заболевших коронавирусом в Орловской области на 27 апреля - 363 человека

В Орловской области, по информации регионального оперативного штаба, 363 человека заразились коронавирусом. На данный момент двое мужчин (56 и 45 лет) находятся под аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщил в вечернем эфире глава региона Андрей Клычков, 36 орловцев уже полностью излечились и вернулись к привычной жизни. Дети, которые тоже также есть в числе заболевших, переносят COVID-19 в легкой и бессимптомной форме.

В настоящее время на медицинском карантине находятся 155 человек, в том числе 98 с подозрением на коронавирус.

- Сейчас мы видим ежедневный прирост заболеваемости. При этом Роспотребнадзор вышел на показатель в 1000 анализов за сутки. Тестирование продолжается. Чем быстрее выявим, тем быстрее справимся, - пояснил губернатор Орловской области.

Отметим, в соседних регионах за прошедшие сутки также зарегистрировал рост заболеваемости: Брянская область (+78 инфицированных), Курская (+67), Калужская (+70) и Тульская (+66). Всего по стране +6361 случай заражения.

Информация обновляется.