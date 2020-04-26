Число заболевших коронавирусом в Орловской области на 26 апреля составило 321 человека

В Орловской области, по последним данным, 321 человек заразились коронавирусом. Это цифра за весь период мониторинга: почти два десятка орловцев уже выздоровели и вернулись к обычной жизни. Скончавшихся двое.

Динамика заболеваемости пока не утешительная. Накануне диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у еще 25 человек - 7 прибыли из Москвы, а 18 заразились контактным путем.

Что касается географии распространения COVID-19 на Орловщине, то затронуты уже многие районы. В "лидерах" по числу заболевших по-прежнему город Орел (85 инфицированных), Мценск и Мценский район (73), Болховский и Орловский районы (по 25).

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