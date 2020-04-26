Коронавирус в Орле, последние новости на 26 апреля: усиление ограничительных мер и профилактика

Накануне область перешагнула рубеж в три сотни заразившихся коронавирусной инфекцией. Новые инфицированные - либо приезжие из других регионов, либо заразившиеся через контакт. Люди болеют целыми семьями.

Не обошел стороной COVID-19 и медиков, которые борются с заболеванием на передовой. На уходящей неделе положительный результат на коронавирус подтвердился у 10 медицинских работников. Среди них врачи, медсестры и младший медперсонал.

Заболевание выявлено у сотрудников Плещеевской ЦРБ, Городской больницы им. Боткина, поликлинике Мценской ЦРБ, больнице им. Семашко и Болховской ЦРБ. Также были подозрение на заражение пациентов психиатрической больницы, но результаты тестов оказались отрицательными.

Из-за роста заболеваемости в Орловской области продолжают усиливать ограничительные меры. Роспотребнадзор разработал для предприятий рекомендации по безопасности, нарушение которых грозит закрытием.

Обяжут соблюдать меры предосторожности и простых орловцев. Теперь в общественный транспорт и магазины придется ходить только в защитных масках. Закрыли для посещения кладбища (за исключением похорон).

Одновременно с этим в регионе продолжают дезинфекцию и создание резервного коечного фонда для лечения зараженных коронавирусом.