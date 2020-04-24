Россельхозцентр Орловской области: поддержка для аграриев во время пандемии

Пандемия не только изменила привычный всем уклад, но и серьезно повлияла на промышленность, финансовый сектор, политику, агропромышленный комплекс.

И хотя в Орловской области продолжают действовать жесткие ограничительные меры, связанные с профилактикой COVID-19, старт посевной кампании и других полевых работ никто не отменял. Поддержку аграриям региона в непростых условиях всегда готово оказать ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр». С какими трудностями сегодня приходится сталкиваться фермерам, как продвигаются полевые работы в нестандартных обстоятельствах, какую помощь оказывают специалисты учреждения рассказал директор орловского филиала Россельхозцентра Владимир Дежин.

- Владимир Федорович, продолжает ли работу, и если да, то в каком режиме, Россельхозцентр в условиях пандемии коронавируса?

- Мы постарались сделать так, чтобы ограничительные меры не сказались на рабочем процессе. Сотрудники находятся дома на самоизоляции, но составлен рабочий график дежурств. Так что на местах всегда есть люди. Это касается и Орла, и всех районов области. Никто из обращающихся к нам не останется без ответа и профессиональной помощи. Прием посетителей ведем по предварительной записи, но все предоставляемые услуги оказываем в прежнем режиме, работает лаборатория. В помещениях проводим постоянную санитарную обработку дезинфицирующими средствами. Правда, возникли сложности с медицинскими масками: достать их сейчас не так-то просто.

- И на какие услуги сейчас есть спрос у аграриев?

- Основные направления нашей работы - это семеноводство, защита растений, химико-токсикологические исследования и оценка качества семян. Сейчас большим спросом пользуется проверка посевного материала на качество. От того, насколько жизнеспособными окажутся семена, зависят не только количественные показатели будущего урожая, но и качественные. Здесь много факторов: всхожесть, влажность, наличие возбудителей болезней или вредителей, сортовые свойства опять же. Люди сельского хозяйства знают, что вырастить достойный урожай - целая наука, требующая профессиональных навыков. Наши агрономы всегда готовы помочь добиться отличного результата.

Помимо исследования семян специалисты Россельхозцентра проводят мероприятия по предупреждению появления сорных растений и вредителей на территории сельхозугодий и уничтожению их, если те уже появились.

- А в апреле не рано ли говорить о вредителях и сорняках?

- Ну что вы, самое время. Например, что касается вредителей. Весной мы проводим исследование, смотрим, как перезимовали вредоносные насекомые. Обычно их погибает около 70%. А в этом году почти все выжили, сказалась непривычно теплая для нашей полосы зима. Все они полетят в поля. Значит, уже сейчас и крупным аграрным комплексам, и фермерам стоит позаботиться о мерах борьбы с насекомыми. Далее - сорняки. Россельхозцентр опять же провел исследование. Перезимовали и пошли в рост такие сорные травы, как ромашка и василек. Это только с виду они красивые, а для земледельцев - настоящий бич. Значит, нужно подумать о гербицидах. Здесь тоже целая наука: какие-то из них предназначены, чтобы заглушить распространение одного растения, вторые - другого. Стало быть, нужна смесь. А какие пропорции? Когда лучше обрабатывать? Понимаете, процесс выращивания урожая очень непрост, без профессионального подхода здесь не обойтись. Наши агрономы - настоящие профи, они окажут помощь в самых непростых ситуациях.

- Пожалуй, одна из них складывается и сегодня, учитывая целый воз ограничительных мер. Как считаете, скажется ли распространение коронавируса на полевом сезоне?

- Посевная кампания в Орловской области стартовала в срок. Дальше все будет зависеть от погоды и, конечно, от самих земледельцев. А многие из них настроены по-боевому, решительно. Я был несколько удивлен, но число фермеров, обращающихся к нам за поддержкой, выросло в этом году! Люди стали больше доверять профессионалам.

- А могут ли ваши агрономы «взять шефство» над тем или иным хозяйством? Взять дело в свои руки, так сказать, и сопровождать процесс на всех его этапах?

- Да, мы предоставляем услугу полного сопровождения. То есть не просто консультируем по той или иной проблеме, а помогаем на протяжении всего полевого сезона. Сюда входит подбор сортов или гибридов, выработка стратегии защиты растений в сложившихся условиях, подбор нужных удобрений и так далее. При этом мы предлагаем весьма конкурентоспособные цены на наши услуги.

- Как вы считаете, добавит ли сложностей аграрному сектору теплая зима? Можно ли сегодня прогнозировать урожаи?

- Перезимовка озимых прошла отлично, за 13 лет работы в Россельхозцентре впервые такие вижу! Зима прошла по европейскому сценарию, вымерзания не было. А сейчас главное, чтобы была влага. Нужен дождь. Некоторым районам области повезло: Ливны, Красная Заря, Верховье, Покровское. Здесь прошли хорошие осадки, другим же не хватает влаги.

Также мы обследовали посевы на заболевания. Если обычно встречаются такие недуги растений, как мучнистая роса, ржавчина, то сейчас появились перенофороз, септориоз. Болезни поменялись, они опасны, быстро распространяются. Посевы могут сгореть за один день. Поэтому нужен основательный подход к лечению, прогнозирование развития болезни, правильный выбор препаратов.

Так что, если погода — это то, что от нас не зависит, все остальное все-таки в руках самих земледельцев. Главное, чтобы аграрии с умом подходили к процессу: лучше уделить должное внимание посевам сразу, чем в отчаянии пытаться спасти их из критической ситуации. Нередко фермеры приходят к нам уже в крайнем случае, но мы никому не отказываем, помогаем. Тем более далеко не в каждом хозяйстве есть агрономы-профессионалы. А урожаи будут, если грамотно вести дело.

- Что же зависит от самих аграриев?

- Давайте приведу пример. Возьмем условного фермера, он получает урожай 20 ц/Га, а хочет больше. Мы изучаем его ситуацию, даем рекомендации: от смены семенного материала до вида и количества удобрений, вносимых препаратов. Конечно, изначально придется вложить свои средства. Но через какое-то время урожайность вырастет, составит уже 60 ц/Га. Доход отобьет затраты.

Какое семечко бросить в землю, как ее подготовить для этого, когда, чем и как обработать, в какие сроки внести удобрения и каких видов, как уничтожить вредителя и сорняк, наконец, как бороться с болезнями растений - специалисты Россельхозцентра знают ответы, от которых во многом и зависит успех посевной кампании. Мы готовы оказать всестороннюю поддержку нашим фермерам.

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Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Орловской области расположен по адресу:

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Беседовала Ольга СУПОНЕВА.