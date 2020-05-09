2020-05-08T20:57:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 9 мая: ожидается рост заболеваемости

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 9 мая 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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В Орловской области в мае ожидается рост заболеваемости коронавирусом. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 9 мая 2020 года.

О том, что эпидемиологи прогнозируют вспышку заражений, сообщил накануне глава областного Департамента здравоохранения Иван Залогин в ходе онлайн-брифинга с представителями СМИ. По словам руководителя облздрава, многие орловцы очень халатно относятся к режиму самоизоляции, соблюдению предписанных санитарно-эпидемиологических правил и ситуации в целом.

- Не всегда люди проявляют бдительность. Приезжают, заражают членов своих семей, те идут в коллективы. Это чревато массовыми всплесками. Несмотря на труд медработников, сотрудников которые работают на въездных постах, вокзалах, несут другую вахту..Прошу сохранять режим изоляции, не пренебрегать мерами осторожности: носить перчатки и маски, мыть руки с мылом, не трогать лицо. Нам всем предстоит научиться с этим жить дальше, - отметил Иван Залогин.

При этом режим самоизоляции для орловцев продлен до 31 мая. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. При этом власти намерены постепенно возрождать к жизни экономику региона.

Между тем более 7 тысяч жителей Орловской области остались без работы. Если 9 апреля официально было зарегистрировано 3008 безработных, по данным на 8 мая уже 7183 человек. За месяц с заявлениями о постановке на учет обратились 5440 жителей региона.

- Прирост за сутки – 157 человек. За период мониторинга признаны безработными 2538 человек. Также проходит мониторинг работников, перешедших на удаленную работу. Таких 6528 человек. Еще 27 работников оформили отпуска без сохранения заработной платы, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Что касается дальнейших мер властей, то силы брошены на увеличение коечного фонда: оперштаб прорабатывает разные сценарии, в том числе негативные. На следующей неделе в Орловской области развернут еще 100 дополнительных коек для больных коронавирусной инфекцией.

Мы следим за ситуацией. Информация обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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