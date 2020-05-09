2020-05-08T20:46:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Орловской области на 9 мая составило 923 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусной инфекцией в Орле и области на 9 мая 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Больше всего зараженных в самом городе ОрлеБольше всего зараженных в самом городе ОрлеФото: Ольга СУПОНЕВА
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Число заболевших коронавирусом в Орловской области на 9 мая составило 923 человека. Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусной инфекцией в Орле и области на 9 мая 2020 года.

За 9 сотен количество инфицированных орловцев переступило накануне, 8 мая. При этом большинство новых заразившихся подхватили COVID-19 контактным путем, есть и привозные случаи. Нередко заражение происходит в семьях.

Что касается географии распространения вируса, то больше всего человек заболели в самом городе Орле - по последним данным, 349. На втором месте Мценск и Мценский район, затем Орловский район и Болховский. Ни одного "чистого" района в регионе нет.

Количество выздоровевших - более 200. Скончалось 10 человек.

Информация обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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