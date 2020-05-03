2020-05-02T18:45:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 3 мая: закуплены дополнительные аппараты ИВЛ

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 3 мая 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Андрей КлычковФото: Андрей Клычков
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 3 мая 2020 года.

В регион поступила дополнительная партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Власти региона решили предупредить ситуацию и закупить оборудование. Первая партия поступила в больницу им. Семашко. Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков.

- Мы продолжаем приобретать средства индивидуальной защиты. Как и обещал, нам удалось сформировать значительный резерв СИЗов. Сегодня дополнительно доставили комбинезоны биологической защиты (9 тысяч штук) и защитные очки (4 тысячи штук). Ждем в ближайшее время дополнительные поставки респираторов со специальным классом защиты – заказали 30 тысяч штук. Идет их поэтапная доставка и сразу распределяем по медучреждениям, - рассказал глава региона.

Также власти попросили орловцев в очередной раз оставаться дома, несмотря на праздничные выходные.

Напомним, число заразившихся коронавирусом в Орловской области по последним данным составляет 594 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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