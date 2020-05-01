Путь указала старушка: во время битвы за Днепр раненного орловца спасло видение

Орловцы продолжают рассказывать истории своих семей в рамках спецпроекта «Комсомольской правды в Орле» - «Военный дневник», приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня воспоминаниями поделилась участница движения «Волонтеры Победы» Ольга Борзова.

Мой прапрадед, Андриан Николаевич Анисимов, родился в 1907 году в городе Болхов Орловской области. Когда началась война, ему было 34 года. С самых первых дней он попал на фронт. За боевые заслуги и отвагу проявленную в бою Андриан Иванович был награжден Орденом Отечественной войны 1 степени.

Однажды, во время битвы за Днепр в 1943 году, он едва не погиб. Осколок от разорвавшейся бомбы отлетел от его руки и попал прямо в грудь, полмиллиметра не достав до сердца. Мой прадедушка тогда потерял сознание и чудом остался жив.

Уже после окончания войны он рассказывал своей дочке Наташе, моей будущей бабушке, как ему удалось выжить и добраться до своих. Теперь эту удивительную историю поведаю и я.

От взрыва Андриана засыпало песком, так, что еле была видна голова. Мимо пробегали санитары, но посчитали его тогда мертвым. А дедушка в это время был без сознания. Ему чудилось, что к нему подошла старушка и говорит: «Ты иди», указала путь и дала палку.

В этом момент Андриан очнулся и почувствовал ужасную жажду, ему очень хотелось пить. Подумал: «Вот бы сейчас напиться, и тогда можно со спокойной душой умирать».

Он освободил здоровую руку, стряхнул с себя песок, приподняв голову и увидел - около него лежит палка. Тогда Андриан поднял ее и, опираясь на неожиданную находку, пополз в том направлении, которое ему указала старушка из его видения. Оказалось, что совсем рядом Днепр.

Дедушка сполз к самой кромке воды, напился, лег на берегу и решил, что теперь можно и помирать. В это время мимо ехала солдатская кухня. Заприметив человека на берегу, ребята подобрали его и отвезли в военный госпиталь.

Андриану Николаевичу зашили руку, но вытаскивать осколок рядом с сердцем не стали, опасаясь, что пациент такую операцию не выдержит.

- Сколько отведено Богом, столько и проживешь, - сказал врач, оперировавший дедушку.

И прожил он долгую жизнь. После выписки из госпиталя был демобилизован, вернулся домой к жене Ольге Харитоновне. Вместе они вырастили пять детей.

Но всеже осколок в груди сильно подорвал здоровье Андриана Ивановича. Он часто лежал в больницах и резко чувствовал непогоду. На постоянную работу устроиться прадедушка не мог, лишь иногда подрабатывал, насколько хватало сил. Все заботы по дому и тяжелую работу взяла на себя его жена. Ольга Харитоновна умерла раньше мужа. Он очень тосковал по ней.

Затем Андриан Иванович переехал жить в село Отрадинское к старшей дочке Наталье. Его не стало в 1985 году в возрасте 78 лет.

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