Всегда начеку: с начала года орловские пожарные спасли из огня 100 человек

Сегодня, 30 апреля, пожарные по всей стране отмечают свой профессиональный праздник - День пожарной охраны России. Как всегда, на передовой, неся дежурный караул или спеша на очередной экстренный вызов.

Присяга - ответственный и волнительный момент!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области в постоянной боевой готовности находится 25 пожарно-спасательных гарнизонов, ежедневно на дежурство заступает от МЧС России и противопожарной службы 220 человек. Каждый день, рискуя собой, эти люди спасают чьи-то жизни.

Каждый день, рискуя собой, пожарные спасают чьи-то жизни. О подвигах своих боевых товарищей они никогда не забываютФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Только за первые четыре месяца 2020-го года орловские пожарные ликвидировали почти три тысячи пожаров, 50 раз выезжали на помощь людям, попавшим в аварии на дорогах. Они спасли 100 человек из огня и еще 50 из искореженных машин, оказавшихся в ДТП.

Каждый раз действовать приходится быстро, без промедленийФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Не остаются пожарные равнодушными и к домашним питомцам. Беззащитные существа часто попадают в беду и пожарные проводят настоящие спасательные операции, чтобы сохранить им жизнь. Одна из таких прошла 7 февраля, когда собака, оставшаяся без хозяина, выбежала на тонкий лед и провалилась в полынью. Животное уже захлебывалось водой, когда подоспели спасатели. Они развернули лестницу, вытащили измученного и замершего пса на берег, а потом забрали с собой.

Орловские пожарные ликвидировали почти три тысячи пожаров за 4 месяца 2020 годаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

И каждый раз сигнал тревоги – это всего одна минута на сборы. Надеть боевое обмундирование, занять место в машине, получить от диспетчера адрес и вперед – алгоритм расписан посекундно, но точный масштаб работы пожарные узнают только на месте.

На сборы - всего минута!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Пожарная служба - только для настоящих мужчин!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Когда боевая тревога поднимает дежурный караул, пожарные не знают с чем им придется встретиться на месте: может быть, потребуется спуститься в задымленный подвал или искать в кромешной тьме потерявшего сознание человека, а, возможно подниматься с тяжелой рукавной линией на чердак горящего дома. От пожарных требуются молниеносные решения. Им самим постоянно угрожают обвалы и обрушения, пламя, едкий ядовитый дым, - говорят в ГУ МЧС России по Орловской области.

Профилактика ЧП и просвещение людей о мерах безопасности - важная задача пожарныхФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Для каждого пожарного счастье – это предупредить ЧП, не допустить опасности для людей. Поэтому самые долгожданные гости в дежурной части – это малыши. Им не просто рассказывают о том, как опасен огонь и показывают, как приходиться бороться с ним профессионалам.