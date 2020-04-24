В аварийном доме на Серпуховской улице в Орле обвалилась часть потолка

Вчера, 23 апреля, в 16 часов дня в Орле произошло событие, чудом обошедшееся без пострадавших. В аварийном доме №113 по улице Серпуховской частично обвалился потолок в квартире №8.

Как сегодня пояснили «Комсомолке» в пресс-службе администрации Орла, этому двухэтажному дому уже 63 года. В мае 2015-го года его признали аварийным, но жильцам это не сильно помогло – по планам расселение их ждет только в 2024 или 2025 году!

По данным городской администрации, 11 января 2016 года жителей дома уведомили о возможности переселения в маневренный фонд, но никто не изъявил на это желания. Кроме того, в квартире с обвалившимся потолком официально никто не зарегистрирован, но при этом живет пять человек, многодетная семья с четырьмя детьми в возрасте от 1 года до 17 лет.

После произошедшего ЧП вечером прошло внеочередное заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

По его результатам было принято решение временно разместить семью в гостиницу «Русь», остальных жильцов повторно уведомить о возможности переехать в маневренный фонд и организовать дежурство полиции возле дома.

- Сразу после заседания мэр Василий Новиков и глава администрации Александр Муромский выехали на место. Они пообщались с жильцами и предложили экстренно организовать переезд в пункт временного размещения, но этим предложением воспользовалась только семья из соседней квартиры, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Жильцы квартиры с обвалившимся потолком переехали пока к родственникам.

Сейчас городские власти продолжают решать судьбу дома, который должны расселить в 2024-2025 годах. Управление коммунальным хозяйством города планирует провести обследование аварийного строения.