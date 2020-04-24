2020-04-24T10:37:51+03:00
Общество

Орловские полицейские пришли на помощь людям и их домашним питомцам во время пожара

Сотрудники ППС Александр Вертинский и Никита Стебаков первыми прибыли на место происшествия и бросились в горящую квартиру
Наталья Меркулова
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Александр Вертинский и Никита Стебаков без колебаний пришли на помощь людям. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области.Александр Вертинский и Никита Стебаков без колебаний пришли на помощь людям. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области.
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Орловские полицейские пришли на помощь людям и их домашним питомцам во время пожара. Сотрудники ППС сержант Александр Вертинский и младший сержант Никита Стебаков первыми прибыли на место происшествия и бросились в горящую квартиру.

Их героический поступок помог спасти жизнь пожилой женщине, ее сыну и их любимой домашней кошке с котятами. Об этом стало известно из благодарственного письма, которое пришло в УМВД на генерал-майора полиции Юрия Савенкова. Написала его спасенная хозяйка горящей квартиры.

Спасенная женщина написала письмо в УМВД и поблагодарила за помощь. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Спасенная женщина написала письмо в УМВД и поблагодарила за помощь. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области.

В тот день полицейские как обычно несли службу в пешем патруле на территории Северного района. Неожиданно, проходя возле многоэтажного дома по улице Блынского, они почувствовали резкий запах гари. Из окна квартиры на третьем этаже шел дым.

Александр Вертинский и Никита Стебаков бросились в подъезд. Там появилось задымление, но никто из жильцов этого не замечал. Они стали стучать в квартиры, чтобы предупредить людей об опасности и одновременно поднимались на третий этаж, где полыхал пожар.

Через Дежурную часть полицейские вызвали пожарно-спасательную службу МЧС, но медлить было нельзя и они сами вошли в квартиру. Дверь оказалась открытой.

Вскоре они услышали голос мужчины. Самостоятельно выйти из объятого черным едким дымом он не мог. Александр и Никита дошли до первой комнаты, которая оказалась кухней, но поняли, что не смогут идти дальше.

Задымление было настолько сильным, что практически ничего не было видно и было очень тяжело дышать. Они выбежали на лестничную клетку отдышаться и вынесли из квартиры задыхающихся от гари кошку с котятами. Их Александр Вертинский нашел во время первой попытки зайти в квартиру.

Немного отдышавшись, полицейские вновь надели медицинские маски и бросились в квартиру. В это время о пожаре знали все жильцы дома. Соседи по лестничной клетке подоспели с ведрами с водой.

На этот раз Александру и Никите удалось проникнуть вглубь квартиры. Источник жуткого едкого дыма был обнаружен – горел диван. Они сбили пламя и в это время, что кроме мужчины, чей голос они слышали, в квартире находится пожилая женщина. Она была без сознания.

К тому времени сознание потерял и звавший на помощь мужчина. Людей нужно было срочно эвакуировать. Секунда промедления и могла произойти трагедия. Тогда полицейские взяли женщину на руки и начали выносить.

К счастью, вовремя подоспели пожарные. Вместе с сотрудниками МЧС полицейские вынесли на улицу пенсионерку, а затем и ее сына. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи привела их в чувства. Угроза миновала.

Затем полицейские продолжили помогать пожарным в эвакуации остальных жильцов подъезда. Они обошли все квартиры, предупреждая граждан о задымлении и выясняя, как они себя чувствуют.

- К счастью, все закончилось благополучно. Сотрудники МЧС окончательно потушили возгорание. Здоровье граждан оказалось в неопасности. Благодаря оперативным и смелым действиям полицейских удалось избежать возможной трагедии, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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