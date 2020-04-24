2020-04-23T21:03:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Орле и области на 24 апреля составило 249 человек

Мы собрали последние новости о заболевших коронавирусом в Орловской области на 24 апреля 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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Мы собрали последние новости о числе жителей Орловской области, заразившихся коронавирусом на 24 апреля 2020 года.

Количество инфицированных за весь период мониторинга превысило 200 человек. Общее число больных - 249 человек.

Информация обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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