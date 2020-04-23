Один против 15 врагов: неравный бой Великой Отечественной орловец принял в городе Познань

Орловцы рассказывают истории своих семей в рамках спецпроекта «Комсомольской правды в Орле» - «Военный дневник», приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня воспоминаниями поделился член орловского отделения ОНФ Сергей Федотов.

Война не обошла стороной не одну советскую семью. И наша тоже не стала исключением. К сожалению, я не застал в живых своего деда Ивана Александровича Куликова. Он умер в 1990 году, за год до моего рождения, но память о нем продолжает жить в нашей семье.

Дедушке Ване только-только исполнилось восемнадцать лет, когда его призвали в ряды Красной Армии. Произошло это 7 ноября 1943 года, уже после освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков. Уходил он на фронт из родной деревни Печки Сосковского района.

Вспоминать о событиях тех времен он не любил. Много друзей и товарищей полегло на полях сражений, многие получили тяжелые ранения. Но боевые награды говорили о его воинской доблести и отваге гораздо больше, чем слова.

Как реликвия хранится в нашей семье его Орден Славы III степени. Дедушка получил награду во время Варшаво-познанской наступательной операции.

Служил гвардии сержант Иван Куликов в составе 112-й гвардейского стрелкового Люблинского Краснознамённого орденов Суворова и Кутузова полка, который входил в состав 39 гвардейской стрелковой дивизии.

Одним из первых вместе с однополчанами вступил он бой с врагом на подступах к городу Познань. Во время уличных боев сержант Куликов ворвался в один из домов, где находился противник и завязал с ним жесткую битву.

В том сражении дедушка получил тяжелое ранение, истекал кровью, но продолжал вести бой. В тот день он в одиночку уничтожил 15 вражеских солдат и офицеров.

«В период наступательных боев на подступах к городу Познань гвардии сержант Куликов Иван Александрович показал себя смелым и отважным воином Красной армии», - гласит наградной документ от 11 февраля 1945 года.

Ранение давало о себе знать. На протяжении полутора месяцев пришлось дедушке восстанавливать силы и залечивать раны в госпитале. Но тогда для него война еще не закончилась. Вылечившись, Иван Куликов вновь отправился на передовую.

После Победы дедушка продолжал служить в немецком городе Зальфельд, где дислоцировалась его дивизия. Еще долгих три года вместе с боевыми товарищами он контролировал восстановление мирного порядка и помогал сопровождать на Родину угнанных в Германию советских граждан.

Домой Иван Александрович вернулся в 1947 году. Тогда ему был всего 21 год.

У Вас есть интересная семейная история о войне?

Хотите рассказать о своих родных?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте с пометкой «Военный дневник»: dnevnik-orel@yandex.ru или natalya.merkulova@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39