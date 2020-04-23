Число заболевших коронавирусом в Орле и области на 23 апреля составило 238 человек

Мы собрали последние новости о числе жителей Орловской области, заразившихся коронавирусом на 23 апреля 2020 года.

Количество инфицированных за весь период мониторинга превысило 200 человек. Только накануне диагноз подтвердился сразу у 40 жителей региона, таким образом общее число больных - 238 человек. У многих инфекция протекает даже без симптомов.

16 орловцев излечились, их здоровью ничего не угрожает. Те же, кто находится на лечении в инфекционных отделениях, не подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Двое пациентов скончались.

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