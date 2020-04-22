2020-04-22T12:42:03+03:00
Общество

«Ростелеком» запускает акцию «Домашний офис» для поддержки малого и среднего бизнеса

Для поддержки малого и среднего бизнеса в условиях борьбы с коронавирусом «Ростелеком» запустил «Домашний офис» на основе сервиса «Виртуальная АТС»
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Новое предложение компании позволит предпринимателям построить эффективные каналы общения с сотрудниками, клиентами и партнерами, не выходя из дома.

Участники акции «Домашний офис» бесплатно получат услуги «Виртуальной АТС» при подключении к сервису до 15 мая. В течение двух месяцев с момента подключения все базовые и дополнительные функции «Виртуальной АТС» предоставляются без абонентской платы. Участники акции бесплатно получают 1 000 минут на звонки на все телефоны России на два месяца, услугу переадресации на мобильные номера «Ростелекома», а также один городской номер и три удаленных рабочих места, а номер 8-800 можно купить всего за 1 рубль.

Новым пользователям «Ростелеком» предлагает бесплатный тестовый период на 14 дней. В это время действуют все основные и дополнительные функции сервиса «Виртуальная АТС», а также бесплатно предоставляется 50 исходящих минут на все телефоны России.

«Мы со всей серьезностью относимся к ситуации, в которой оказались предприятия малого и среднего бизнеса, поэтому предлагаем им оптимальные сервисы, причем бесплатно. Уверен, что сейчас это лучшее предложение на рынке, — сказал вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков. — Мы заботимся о вашем здоровье и напоминаем, что все обращения к компании могут выполнены дистанционно в личном кабинете “Ростелеком. Бизнес”».

Сервис «Виртуальная АТС» избавляет заказчика от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование, оно располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через облако. «Ростелеком» предоставляет заказчику возможность полностью организовать телефонию для бизнеса любого масштаба — от стартапа до крупной национальной компании с большим выбором дополнительных функций, таких, как мониторинг звонков или запись телефонных разговоров. Владельцы «Виртуальных АТС» имеют возможность через личный кабинет самостоятельно управлять своей телефонной сетью и настраивать ее под потребности своего бизнеса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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