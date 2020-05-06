Число заразившихся коронавирусом в Орловской области на 6 мая составило 756 человек

Число зараженных коронавирусом в Орловской области составило 756 человек. Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Орле и области на 6 мая 2020 года.

Накануне регион побил свой антирекорд по числу инфицированных жителей за сутки. Оперативный штаб подтвердил информацию о сразу 75 орловцах, подхвативших COVID-19. При этом последний "чистый" до этого район - Краснозоренский - тоже оказался в числе муниципальных образований с зарегистрированными случаями коронавируса.

- К сожалению, сбывается прогноз врачей о всплеске COVID-19 на майских праздниках. Мы готовились к ухудшению эпидемиологической ситуации, - отметил губернатор Андрей Клычков.

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