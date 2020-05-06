2020-05-05T21:07:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заразившихся коронавирусом в Орловской области на 6 мая составило 756 человек

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Орловской области на 6 мая 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Рассказываем о количестве зараженных коронавирусом орловцевРассказываем о количестве зараженных коронавирусом орловцевФото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:

Число зараженных коронавирусом в Орловской области составило 756 человек. Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Орле и области на 6 мая 2020 года.

Накануне регион побил свой антирекорд по числу инфицированных жителей за сутки. Оперативный штаб подтвердил информацию о сразу 75 орловцах, подхвативших COVID-19. При этом последний "чистый" до этого район - Краснозоренский - тоже оказался в числе муниципальных образований с зарегистрированными случаями коронавируса.

- К сожалению, сбывается прогноз врачей о всплеске COVID-19 на майских праздниках. Мы готовились к ухудшению эпидемиологической ситуации, - отметил губернатор Андрей Клычков.

Информаци обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Орловской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Орловской области молодой водитель "ВАЗа" погиб в ДТП
В Орловской области ожидаются грозы с сильными порывами ветра и градом
На орловской дороге погиб водитель вылетевшей в кювет иномарки
Случаи заболевания коронавирусом есть в каждом районе Орловской области
Орловские водолазы отмечают профессиональный праздник
Орловские волонтеры высадили Сад Памяти возле дома ветерана в Ливнах
В Орле общественники добились обновления лестницы к остановке на ДОСААФ
В Орловской области треть больных коронавирусом имеют возраст от 30 до 44 лет
Более 17 тысяч орловцев прошли тест на коронавирус
В Орловской области 93-летняя бывшая узница концлагеря получила российское гражданство
Две орловские семьи вернули домой из затянувшегося путешествия в Таиланд
В Орловской области развернут койки для больных коронавирусом еще в двух больницах
В Орловской области больше 100 человек победили коронавирус
Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 3 мая
Неосторожность и алкоголь: в МЧС рассказали о причинах гибели орловцев на воде
Ушел из жизни бывший мэр и Почетный гражданин Орла Ефим Вельковский
Орловец увидел чужую сумку в центре города и стащил оттуда мобильник
В Орле продолжается строительство спорткомплекса и теннисных кортов
Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 1 мая
Пожарные-добровольцы потушили 24 пожара в Орловской области с начала года
Епископ Железногорский Вениамин, уроженец Орловской области, скончался от коронавируса
В Орловской области сирота получила квартиру после вмешательства прокуратуры
Сжигание травы и мусора закончилось для орловцев 459 штрафами