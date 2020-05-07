2020-05-06T16:28:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заразившихся коронавирусом в Орловской области на 7 мая составило 813 человек

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Орловской области на 7 мая 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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Число заразившихся коронавирусом в Орловской области на 7 мая составило 813 человек. Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Орловской области на 7 мая 2020 года.

Порог в 8 сотен инфицированных регион перешагнул накануне. Заболевшие есть во всех районах области, больше всего случаев заражения COVID-19 в самом Оле (почти 300 по последним данным), в Мценске и Мценском районе, Орловском районе, Болховском, Урицком. При этом в большинстве случаев инфицирование происходит контактным путем, чаще всего внутри семей. Но есть случаи заражений и на работе.

Выздоровели за весь период 139 орловцев, летальных случаев 7.

Информация обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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