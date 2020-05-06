2020-05-06T12:10:14+03:00
Коронавирус Covid-19

"Без масок не обслуживаем": орловцы без защитных средств не смогли отовариться в супермаркетах

Жители региона пожаловались, что не смогли купить продукты в привычных местах
Ольга СУПОНЕВА
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Орловцы столкнулись с дилеммой: как купить продукты, если у тебя нет маски?Орловцы столкнулись с дилеммой: как купить продукты, если у тебя нет маски?Фото: Ольга СУПОНЕВА
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С 29 апреля всех жителей Орловской области обязали носить маски в общественных местах: будь то транспорт, больницы или же магазины. За отсутствие средств защиты предусмотрены штрафы, правда, помимо кары рублем, орловцам пришлось столкнуться с еще одной проблемой. Жители разных районов региона, проигнорировавшие запрет на отсутствие масок, не смогли купить продукты в привычных магазинах.

Орловцы стали делиться своей проблемой друг с другом в социальных сетях, о подобном случае рассказала "Комсомолке" в телефонном разговоре одна из орловчанок, столкнувшаяся с проблемой. По словам женщины, в супермаркете у дома продавцы наотрез отказались пробивать товар тем, кто не надел защитное средство. Наша собеседница была в медицинской маске, поэтому без продуктов не осталась. Однако ее насторожило, что люди без защитных средств свободно перемещаются по магазину.

- Они не вооружены защитными средствам, трогают товар, их никто не останавливает на входе, - отметила орловчанка.

Собеседница рассказала, что в другой раз у нее не оказалось под рукой чистой защитной маски. Она обратилась к продавцу сетевого магазина, ей выдали защитное средство и тогда орловчанка смогла сделать покупки. Однако никаких объявлений о том, что маску можно получить бесплатно, в магазине не было.

Напомним, губернатор области Андрей Клычков рассказал о решении властей бесплатно раздать защитные маски орловцам. Правда о местах их выдачи и о том, кому они предназначены власти так и не сообщили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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