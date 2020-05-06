2020-05-06T11:37:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 6 мая

Рассказываем, в каких районах есть новые случаи заражения коронавирусом на 6 мая 2020 года и сколько инфицированных всего
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Информация оперативного штабаИнформация оперативного штаба
Изменить размер текста:

В Орловской области на утро 6 мая 2020 года подтверждено еще 57 случаев заражения жителей региона коронавирусной инфекцией. Рассказываем какова на сегодняшний день география распространения заболевания в регионе.

Из 57 новых инфицированных, наибольшее число в самом городе Орле - 21 человек. 10 человек заразились в Верховском районе, 8 в Орловском, 7 в Мценске и Мценском районе, 6 - в Корсаковском, 2 - в Болховском районе. Знаменский, Новосильский, Свердловский - по одному. Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков в своих официальных аккаунтах в соцсетях.

В общем и целом картина такая: за весь период мониторинга в Орле выявлено 297 больных коронавирусом. На втором месте по числу инфицированных Мценск и район: 146 человек. Немало заразившихся и в Орловском районе - 74 человека. В Болховском - 49 зараженных.

Динамика выздоровления. Информация оперативного штаба

Динамика выздоровления. Информация оперативного штаба

В других муниципальных образованиях на 6 мая ситуация выглядит следующим образом. Урицкий район - 32 инфицированных коронавирусом, Свердловский - 28, Новосильский - 22, Верховский - 20, Новодеревеньковский - 19, Покровский - 18, Залегощенский и Хотынецкий по 16, город Ливны и Ливенский район - 10. В остальных районах подтвержденных случаев заражения менее десяти (в каждом), а именно: Шаблыкинский - 8, Глазуновский, Малоархангельский, Корсаковский - по 7, Троснянский - 5, Кромской - 4, Дмитровский - 3, Сосковский и Должанский - по 2, Колпнянский, Краснозоренский - по одному.

При этом в 80-90% случаев на сегодняшний день заражение происходит контактным путем.

Что касается соседей Орловской области, то в Калужской и Тульской областях более чем по 1400 заболевших в каждой, в Курской более 1100, в Брянской более 1300, в Липецкой - чуть более 650 человек.

Так обстоят дела у соседей Орловщины. Информация оперативного штаба

Так обстоят дела у соседей Орловщины. Информация оперативного штаба

Выздоровело за весь период наблюдения 139 орловцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Орловской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
6 мая в Орле презентуют выставку «Была война, была Победа…»
Инфицированный коронавирусом орловец сбежал из подмосковного госпиталя
Стало известно, сколько орловцев перешли на «удаленку» с начала пандемии
За первомайские выходные на орловских дорогах поймали 26 пьяных водителей
2 мая в Советском районе Орла едва не сгорела квартира
В Орле парень на "ВАЗе" сбил двоих детей на пешеходном переходе
Орловские ветераны рассказали о девизе своей жизни
Под Орлом водитель "Волги" пострадал в неудачном обгоне
В Орловской области стартовала ежегодная акция «Георгиевская ленточка»
Орловчанка вошла в ТОП-50 лучших воспитателей и педагогов дошкольных организаций России
В Орловской области молодой водитель "ВАЗа" погиб в ДТП
В Орловской области ожидаются грозы с сильными порывами ветра и градом
На орловской дороге погиб водитель вылетевшей в кювет иномарки