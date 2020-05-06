Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 6 мая

В Орловской области на утро 6 мая 2020 года подтверждено еще 57 случаев заражения жителей региона коронавирусной инфекцией. Рассказываем какова на сегодняшний день география распространения заболевания в регионе.

Из 57 новых инфицированных, наибольшее число в самом городе Орле - 21 человек. 10 человек заразились в Верховском районе, 8 в Орловском, 7 в Мценске и Мценском районе, 6 - в Корсаковском, 2 - в Болховском районе. Знаменский, Новосильский, Свердловский - по одному. Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков в своих официальных аккаунтах в соцсетях.

В общем и целом картина такая: за весь период мониторинга в Орле выявлено 297 больных коронавирусом. На втором месте по числу инфицированных Мценск и район: 146 человек. Немало заразившихся и в Орловском районе - 74 человека. В Болховском - 49 зараженных.

Динамика выздоровления. Информация оперативного штаба

В других муниципальных образованиях на 6 мая ситуация выглядит следующим образом. Урицкий район - 32 инфицированных коронавирусом, Свердловский - 28, Новосильский - 22, Верховский - 20, Новодеревеньковский - 19, Покровский - 18, Залегощенский и Хотынецкий по 16, город Ливны и Ливенский район - 10. В остальных районах подтвержденных случаев заражения менее десяти (в каждом), а именно: Шаблыкинский - 8, Глазуновский, Малоархангельский, Корсаковский - по 7, Троснянский - 5, Кромской - 4, Дмитровский - 3, Сосковский и Должанский - по 2, Колпнянский, Краснозоренский - по одному.

При этом в 80-90% случаев на сегодняшний день заражение происходит контактным путем.

Что касается соседей Орловской области, то в Калужской и Тульской областях более чем по 1400 заболевших в каждой, в Курской более 1100, в Брянской более 1300, в Липецкой - чуть более 650 человек.

Так обстоят дела у соседей Орловщины. Информация оперативного штаба

Выздоровело за весь период наблюдения 139 орловцев.