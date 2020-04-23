В помощь аграриям надежную технику от Ростсельмаш!

«Не потрудиться, так и хлеба не добиться»-гласит русская пословица. Труженики полей своим трудолюбием, опытом, упорством решают задачи и организованно, качественно проводят весенне-полевые работы. В основном закончен сев ранних яровых зерновых культур, продолжается сев сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы, ведется уход за посевом озимых культур. В этом на помощь земледельцам приходит современная, надежная, высокопроизводительная техника, которая является одной из главных составляющих высоких урожаев.

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Стоит отметить, что 70% сельхозтехники в нашей стране- это машины Ростсельмаш. Более 90 лет компания производит и предлагает аграриям технику, которая обеспечивает не только минимальные издержки для сельхозпроизводителей, но и отвечает всем современным требованиям эффективности, производительности и качества. Безусловно, лидерами Ростсельмаш являются универсальные зерноуборочные комбайны, в производстве которых применяют самые передовые технологии, учитывая реальные потребности сельхозпроизводителей.

Более 10лет поставщиком сельскохозяйственной техники на территории Орловской и Курской областей является ООО « Агропромсервис»- официальный дилер компании Ростсельмаш. В помощь аграриям предлагается широкий ассортимент почвообрабатывающей, кормозаготовительной, посевной техники, тракторы, прицепные и самоходные опрыскиватели, зерноуборочные комбайны. Вся техника, которую поставляет Агропромсервис, проходит прежде всего апробацию на полях партнеров компании. Также проводятся демонстрационные показы техники Ростсельмаш на полях.

Дело техники

Успешные руководители нацелены на развитие своих хозяйств, обновление технического парка, где первоочередными являются качество и производительность.

-Более 20 лет я являюсь руководителем хозяйства, - говорит Дмитрий Дмитриевич Шалимов, директор ООО «Речица» Ливенского района Орловской области. - У нас многоотраслевое хозяйство. На протяжении многих лет работаем с техникой Ростсельмаш. У нас девять зерноуборочных комбайнов: три TORUM 740, два TORUM 750, два ACROS 585, два ACROS 530, кормоуборочный комбайн RSM 1401. Техника эффективная, высокопроизводительная, экономичная и неприхотливая. Хорошее качество уборки. Удобно и то, что дилерский центр находится на месте, в Орле. Поддерживаем прямую связь и с представителями Ростсельмаш, которые всегда готовы помочь, ответить на интересующие нас вопросы.

TORUM - один из самых высокопроизводительных в мире роторных зерноуборочных комбайнов, способный за один сезон убрать свыше 2 000 Га различных культур, обмолачивая более 45 т пшеницы в час, т.е. свыше 360 т за восьмичасовую смену. Помимо высокой производительности и экономичности, комбайны TORUM отличает способность эффективно работать на засоренных и влажных фонах. Кроме того, в исполнении с полугусеничным ходом, благодаря увеличенной площади опорной поверхности данный комбайн является, пожалуй, единственным приемлемым решением для топких полей.

- В нашем хозяйстве работает техника Ростсельмаш: тракторы, жатки, комбайны ACROS 595 Plus ,- рассказывает Михаил Михайлович Савин, глава КФХ Савин М.М. Корсаковского района Орловской области.- Техникой довольные: хорошее качество и цена приемлемая. Что нравится, так это то, что она особо не ломается. Бывает конечно, по мелочи, но тогда сервисная служба срабатывает по первому звонку. Приезжали даже поздно вечером или ночью. Что немаловажно, особенно в уборочную страду.

При ведении сельского хозяйства для сельхозпроизводителей важно убрать зерно с полей с минимальными потерями. Этот показатель напрямую зависит от возможностей зерноуборочного комбайна. Оптимальным вариантом для уборки зерновых культур являются комбайны ACROS. Высокая производительность, универсальность, бережное отношение к зерну и соломе, простота настроек и удобное рабочее место — вот качества, за которые аграрии во всем мире ценят эти комбайны. Серия включает несколько моделей, адаптированных к различным условиям эксплуатации. И какую бы из них вы не выбрали, будьте уверены в том, что приобретаете технику, признанную лучшей в своём классе. Один универсальный зерноуборочный комбайн ACROS 595 Plus способен убрать за сезон свыше 1000 га самых разнообразных культур, начиная с ранних зерновых и заканчивая кукурузой и подсолнечником, расходуя при этом минимальное количество топлива на единицу времени.

Валентина Васильева