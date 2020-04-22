2020-04-21T21:08:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Орле и области на 22 апреля составило 198 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 22 апреля 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 22 апреля 2020 года.

Число зараженных коронавирусной инфекцией орловцев составило 198 человек.

Как и прежде, большая часть из тех, кто заболел - приехали из других регионов, в основном из Москвы. При этом многие из подхвативших коронавирус далеко не люди из так называемой группы риска: 40% заболевших это люди молодого возраста - 30 лет- 44 года.

16 орловцев излечились, их здоровью ничего не угрожает. Те же, кто находится на лечении в инфекционных отделениях, не подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Двое пациентов скончались.

Информация обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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