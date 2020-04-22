Коронавирус в Орле, посление новости на 22 апреля: скончался еще один пациент

Коронавирус продолжает распространяться в мире и России. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 22 апреля 2020 года.

Печальной вестью накануне стало то, что скончался еще один пациент с диагнозом коронавирусная инфекция. Об этом сообщил губернатор в ходе прямого эфира в Инстаграм. Мужчине было 84 года. Таким образом, умерших орловцев, у которых присутствовал коронавирус, стало двое.

При этом большинство болеющих - люди не пожилого возраста. Число пациентов из группы риска 65+ не составляет и половины от всех подхвативших инфекцию.

Что касается динамики развития событий, то она невеселая. По прогнозам, пик заболевания в Орловской области наступит только в первой половине мая, а выход на плато и вовсе ожидается осенью.

Борьба с коронавирусом продолжается, инфекция не обходит стороной ее передовиков - врачей. В Орловской области COVID-19 диагностировали у 10 медицинских работников. Всему виной инфицированный пациент.

Продолжает действовать режим изоляции. Но не все орловцы спешат его соблюдать, нарушителей штрафуют. Так, Советский районный суд наказал рублем двоих граждан Таджикистана, приехавших из Москвы и отправившихся на прогулку.

Продолжающийся нерабочий для многих организаций месяц привел к тому, что в Орле возник конфликт между предпринимателями и руководством Центрального рынка. Торговцы не могут договориться с арендодателем: тот требует оплатить аренду за апрель и май, пускай и вполовину стоимости, однако людям нечем платить.

Мы следим за развитием ситуации, информация обновляется.